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Arte

Un dipinto riscoperto di Velàzquez da una collezione privata di Asti al Paul Getty Museum di Los Angeles

Una importante acquisizione che riguarda il ritratto del Conte Duca di Olivares realizzato nel 1626. Da generazioni era in una casa di corso Dante

Daniela Peira

Daniela Peira

08 Novembre 2026 06:39:01

Un dipinto di Velàzquez da una collezione privata di Asti al Paul Getty Museum di Los Angeles

Il ritratto del Conte-Duca di Olivares a lungo custodito nella collezione Coppellotti ad Asti (foto Finestre sull'Arte)

La città di Asti ha custodito per generazioni, in una elegante casa di corso Dante, il ritratto del Conte Duca di Olivares dipinto da Diego Velàzquez. Un'opera riscoperta, come spiega il sito Finestre sull'Arte, perché finora se ne conosceva l'esistenza soltanto grazie ad un'incisione. Di qui il rilievo mondiale della notizia della scoperta del suo originale. 

Originale che era stato censito e documentato nella corposa collezione Coppellotti, da generazioni, prima di essere venduto ad un collezionista privato nel 2025 come riferisce ancora Finestre sull'Arte e poi passare al Paul Getty Museum.

La collezione  faceva capo al noto antiquario astigiano Giancarlo Coppellotti, un punto di riferimento importante nel campo dell'arte non solo per la nostra città.

Coppellotti, scomparso nel 2024, era ritenuto uno dei massimi esperti di arte e di antiquariato, la cui expertise copriva vastissimi epoche grazie alla sua profonda conoscenza di stili, di correnti artistiche e pittoriche. Era anche chiamato per stime (istituzionali e private) per quanto riguardava dipinti,  mobili di pregio e ceramiche d'epoca. 

Di altissimo pregio la sua collezione privata, frutto della continua ricerca durata una vita, affiancata dalla sua professione che ne fece l'antiquario prescelto dalle famiglie borghesi astigiane per almeno tre generazioni. Più di una fece ricorso a lui in sede di eredità con importanti opere d'arte da spartire fidandosi pienamente della sua competenza delle sue valutazioni.

Ora quello che fu a lungo in suo possesso, il ritratto di Gaspar de Guzmàn y Pimentel, conosciuto appunto come Conte-Duca di Olivares, sarà a breve in esposizione al prestigioso Paul Getty Museum di Los Angeles.

Un'opera che, secondo ricostruzioni storiche, era destinato in dono al cardinale Francesco Barberini, da parte dello stesso Velàzquez. Era lo stesso che probabilmente, con una descrizione figurativa,  compariva già nell'inventario della collezione Barberini redatto a Roma nel 1631  mentre nel Novecento era passato nella collezione Coppellotti ad Asti.

Come riferito da Finestre sull'Arte, quello che a lungo è stato ad Asti, è uno dei 120 dipinti oggi conosciuti ed attribuiti a Velàzquez ed è il primo del pittore barocco spagnolo che entra nelle collezioni del Paul Getty Museum.

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