On line le riprese sul "dietro le quinte" dei trifulau [VIDEO]

Siamo in piena stagione di racolta del tartufo e accanto alle tante fiere e giornate che i Comuni più vocati organizzano, c’è anche un modo per conoscere questo mondo da lontano.

Se non ci si può spostare per arrivare nelle terre del tartufo, infatti, l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero ha pubblicato sul suo canale Youtube tre storie sulla vita dei trifulau ma anche sul “dietro le quinte” di questa passione ancora così misteriosa agli occhi dei più.

Storie scritte e dirette dal regista Massimiliano Milic per la Terroir Film che si è avvalso di Fulvio Enrico Bullo per la fotografia e Alessandro Marchetto per la post produzione.

I corti sono caricati sul canale Youtube di “visitlmr” e sono stati girati un anno fa sia nei territori di Langa che nell’Astigiano.

Fra i protagonisti di questi documentari, anche Piero Botto, presidente dell’Atam (Associazione Trifulau Astigiani e Monferrini) che insieme al suo gruppo di lavoro, ha mostrato una parte importante dell’impegno dei cercatori di tartufi.

Non solo la romantica visione di trifulau e fedele tabui di notte nei “posti segreti” per cavare tartufi, ma anche un grande lavoro di salvaguardia dell’ambiente in cui i tartufi nascono.

Uno dei documentari, infatti, mostra proprio Botto insieme ai sindaci di Azzano e Mongardino e ad un trifulau astigiano, tutti dell’Atam, impegnati nella pulizia, in primavera, dei boschi e dei sentieri oltre alla messa a dimora di nuove piante tartufigene (anche in sostituzione di quelle abbattute dall’uomo o dagli eventi atmosferici) nella speranza che in futuro creino l’habitat ideale per la nascita dei tartufi.

Altri protagonisti sono stati i trifulau della famiglia Aloi dell’Albese.