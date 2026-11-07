La Pro Loco di Montemagno riparte con un nuovo direttivo

La Pro Loco di Montemagno Monferrato ha un nuovo direttivo e si prepara a ripartire con rinnovate energie. Sono stati eletti i componenti che guideranno l’associazione nel quadriennio 2026-2030, al termine di un percorso che ha richiesto impegno e un lavoro di ricerca e coinvolgimento di nuove disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale.

Alla presidenza è stato eletto Giorgio Ruffato, affiancato dal vicepresidente Francesco De Francisci. Completano il gruppo David Marchiori, nel ruolo di tesoriere, e Cristina Gallè, segretaria. I consiglieri sono Giuseppe Bongiovanni, Filippo Moizio e Annamaria Manassero.

La ricostituzione del direttivo rappresenta un passaggio importante per il paese, che ritrova così un'associazione fondamentale per la vita della comunità, l'organizzazione degli appuntamenti e la valorizzazione delle tradizioni locali. L'Amministrazione comunale ha seguito da vicino il percorso nell'ultimo mese, lavorando per individuare le persone disponibili a raccogliere il testimone e garantire continuità all'attività della Pro Loco.

Nel dare il benvenuto ai nuovi componenti, il Comune ha voluto anche ringraziare il direttivo uscente e i volontari che per dieci anni hanno dedicato tempo ed energie all'associazione, contribuendo alla sua attività e gettando le basi per questa nuova fase. Confermata anche la disponibilità dell'Amministrazione a collaborare con il gruppo, nella convinzione che la Pro Loco rappresenti un punto di riferimento per le iniziative, l'accoglienza e la promozione del territorio.

Per Montemagno si apre dunque una nuova stagione, con l'obiettivo di rimettere in moto le energie del volontariato e continuare a fare della Pro Loco un luogo di partecipazione e impegno condiviso.