Sette Comuni di corsa con la prima Ecomaratona del Ruchè

Sette Comuni, 34,5 chilometri tra vigneti e borghi e un traguardo a Portacomaro. La prima Ecomaratona del Ruchè, in programma domenica 16 maggio 2027, porterà podisti e camminatori sulle colline della denominazione, con un percorso principale che, pur non raggiungendo la distanza canonica dei 42,195 chilometri, promette di coniugare la sfida sportiva con il piacere di scoprire il territorio. Accanto alla prova più lunga sono previste altre tre formule, dal trail alla staffetta fino alla camminata con soste nelle cantine. La manifestazione è stata presentata alla Casa sul Portone di Montemagno Monferrato e coinvolgerà tutti i Comuni della zona di produzione del Ruchè.

La sindaca di Montemagno Sandra Contino con il sindaco di Castagnole Monferrato Francesco Marengo. Foto C.L.

Un progetto nato da un'idea condivisa

L'idea di organizzare una grande manifestazione podistica tra i paesi del Ruchè ha radici lontane. A ricordarlo è stato Marco Crivelli, già presidente del Consorzio di Tutela, che da circa vent'anni coltivava questo progetto. A trasformarlo in una proposta concreta è stato l'incontro tra gli Ambasciatori per lo Sport della Città di Asti, rappresentati da Angelo Marchione e Gianfranco Chiaranda, e Claudio Corso, presidente dell'A.S.D. Rainbow Planet, realtà coinvolta nell'organizzazione. Attorno a loro si è costruita una rete di collaborazioni che riunisce amministrazioni pubbliche, associazioni e soggetti privati, con l'obiettivo di realizzare una manifestazione capace di coinvolgere l'intero territorio.

A ispirare l'iniziativa sono anche alcune manifestazioni francesi del Beaujolais, dove le competizioni podistiche si accompagnano alla scoperta dei paesi e della cultura del vino. La disponibilità dei sindaci ha permesso di coinvolgere tutti e sette i Comuni della denominazione, dando forma a un progetto condiviso.

Un percorso attraverso sette paesi

L'accordo coinvolge Castagnole Monferrato, Comune capofila, Refrancore, Viarigi, Montemagno Monferrato, Grana Monferrato, Scurzolengo e Portacomaro. I sette centri, che insieme coprono una superficie di 82,5 chilometri quadrati e contano 7.461 abitanti, hanno scelto di collaborare per promuovere un territorio che trova nel Ruchè uno dei suoi principali elementi identitari.

Il tracciato attraverserà tutti i Comuni, passando dalle piazze ai borghi storici e toccando alcuni dei luoghi più caratteristici, dalla torre di Viarigi alla cinta del Castello e al Vicolo 5 di Montemagno. Alla presentazione sono intervenuti anche i consiglieri regionali Debora Biglia e Fabio Isnardi e il presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo, sottolineando il valore della collaborazione tra amministrazioni.

Claudio Corso, Gianfranco Chiaranda, Angelo Marchione e Debora Biglia. Foto C.L.

Quattro formule per partecipare

Il percorso principale misura 34,5 chilometri, con un dislivello positivo di 697 metri. Circa il 55-60% si sviluppa su strade sterrate, strade bianche e capezzagne tra i vigneti, limitando per quanto possibile il passaggio sulle strade provinciali.

Sono quattro le possibilità di partecipazione previste per domenica 16 maggio.

L'Ecomaratona del Ruchè, prova competitiva di 34,5 chilometri, partirà alle 9.30 da Refrancore e arriverà a Portacomaro. È riservata agli atleti dai 20 anni in su, tesserati Fidal o in possesso di Runcard.

Alle 10.30 partirà da Grana Monferrato il Trail del Ruchè, gara competitiva nazionale di 18 chilometri, aperta agli atleti dai 18 anni in su.

Spazio anche alla Staffetta dei Sette Comuni, formula non competitiva a squadre di sei frazionisti, pensata per associazioni e gruppi di amici, anche non tesserati. La partenza sarà alle 9.30 da Refrancore, con i cambi nelle piazze dei paesi attraversati.

Infine, alle 10 da Castagnole Monferrato prenderà il via la Camminata del Ruchè, percorso ludico-motorio di 10 chilometri aperto a tutti, con soste nelle cantine e degustazione di un calice.

Le iscrizioni saranno aperte online nei prossimi mesi, con quote differenziate in base alla formula scelta. Portacomaro sarà il punto di riferimento logistico della manifestazione, con centro accrediti, deposito borse, docce e village promozionale. Navette e scuolabus comunali accompagneranno i partecipanti verso le diverse partenze. Le premiazioni sono previste alle 14.30, mentre il percorso chiuderà alle 16. A tutti i finisher sarà consegnata una medaglia dedicata ai sette Comuni del Ruchè. Tra gli sportivi invitati come testimonial figurano Claudio Contro, Stefania Fazzi e Pietro Renzi.

Attenzione all'ambiente e solidarietà

La componente ecologica si tradurrà in alcune scelte concrete. Ai ristori, previsti ogni 5-6 chilometri, non saranno utilizzate bottiglie di plastica: i partecipanti potranno servirsi delle proprie borracce o di bicchieri compostabili. È previsto inoltre un intervento di plogging, coordinato da Michele Narciso e dal gruppo Eco Run. L'ultimo atleta, con il compito di chiudere la corsa, raccoglierà gli eventuali rifiuti incontrati lungo il percorso, permettendo di quantificare quelli recuperati e l'impatto ambientale evitato.

La manifestazione avrà anche una finalità benefica: gli eventuali proventi, una volta coperti i costi organizzativi, saranno destinati alla Fondazione Telethon, per la ricerca sulle malattie rare, e a progetti dell'Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

L'arrivo a Portacomaro avrà inoltre un significato particolare, nel ricordo di Valerio Arri, atleta originario del paese, medaglia di bronzo nella maratona alle Olimpiadi di Anversa del 1920 e primo campione italiano della specialità nel 1919.

Una festa lunga tre giorni per raccontare il Ruchè

La data scelta coincide con la terza domenica di maggio e con il fine settimana della tradizionale Festa del Ruchè. L'obiettivo è valorizzare anche attraverso l'evento sportivo uno dei vini simbolo del Monferrato, ottenuto da un vitigno autoctono a bacca nera riscoperto negli anni Sessanta da don Giacomo Cauda a Castagnole Monferrato, nella Vigna del Parroco, e riconosciuto come Docg nel 2010.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, presieduto da Filippo Mobrici, e con le aziende vitivinicole locali, ogni iscritto riceverà nel pacco gara una bottiglia di Ruchè Docg. Sono oltre mille quelle messe a disposizione dai produttori.

Il programma si svilupperà da venerdì 14 a domenica 16 maggio 2027, con l'iniziativa “Aspettando l'Ecomaratona”, banchi d'assaggio, visite guidate nei borghi storici organizzate dai volontari per gli accompagnatori e la collaborazione con Il Golosario di Paolo Massobrio. Tre giorni in cui la corsa diventerà anche un'occasione per scoprire il territorio, le sue cantine e le sue tradizioni.