Asti, rinvenute alcune bare 'abbandonate' in un terreno di via Pisa

«Vada a vedere cosa hanno trovato. Ci sono delle bare abbandonate in un terreno di via Pisa, proprio dove c’era quell'autolavaggio finito sui giornali». È iniziato tutto così, con un vocale arrivato in redazione questa mattina. Un vero e proprio mistero nell'area dell’ex "P&2B Car Wash", l'autolavaggio recentemente smantellato dopo la vendita del terreno — di proprietà del Comune — a una società pronta a rivoluzionare la zona dell'ex Mercato Ortofrutticolo con un nuovo polo commerciale.

Sul posto, la scena sembrava uscita direttamente da una puntata di CSI: una bara aperta, una chiusa, e una serie di pezzi di casse da morto impilati davanti a un bidone del verde. Si tratta di bare in legno di abete, vuote e mai utilizzate. Ma un dettaglio ha fatto subito scattare l'enigma: perché buttare via bare nuove? E perché lasciarle lì, in un terreno privato, ma ancora liberamente accessibile al primo curioso di passaggio? Chi le ha abbandonate?

In via Cuneo e via Pisa, i residenti non si sono accorti di nulla. Nel frattempo, però, su WhatsApp la foto dei cofani ha iniziato a viaggiare, scatenando teorie, ipotesi bizzarre e scenari da romanzo horror. Ma quel qualcosa che non tornava ha avuto il sopravvento. È bastato un veloce controllo per scoprire che le casse da morto erano state ammassate sul terreno già l'8 ottobre, immortalate da una telecamera di sicurezza della zona. Tempismo perfetto: giusto poco dopo lo smantellamento dell'autolavaggio, la cui attività era stata al centro di un caso cittadino per essere rimasta aperta, dal 2012, senza il rinnovo della concessione comunale.

È quindi stata sufficiente una telefonata al diretto interessato, l'ex titolare dell'autolavaggio Luca Piovanotto, per risolvere il mistero. Niente fantasmi, niente scherzi macabri o abbandoni clandestini, solo campioni di magazzino. Quelle casse da morto erano regolarmente custodite nell'autolavaggio perché disponibili per una vecchia attività dello stesso Piovanotto: cofani funebri ecologici per la cremazione, importati direttamente dalla Polonia.

«Tutto regolare, sia chiaro, tutto importato con tanto di fatture, bolle e pagamento delle tasse — racconta l'imprenditore raggiunto al telefono — Si tratta di cofani da esposizione in legno, nuovi, che dobbiamo smaltire perché ormai inservibili. Lo avremmo fatto nei prossimi giorni, ma accelereremo le operazioni già oggi».

Insomma, il giallo delle bare di via Pisa si è risolto brillantemente in una città dove, purtroppo, si abbandona di tutto — persino rifiuti pericolosi come l'eternit nei terreni fuori mano — spesso senza scoprire i colpevoli. Ma in questo caso l'unico vero brivido è stato quello lungo la schiena di coloro che, per alcune ore, hanno immaginato di avere a che fare con un giallo d'altri tempi.