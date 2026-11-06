La centrale 118 di Alessandria e Asti vince il terzo "diamante" dell'anno nel soccorso ai pazienti colpiti da ictus

Le quattro Centrali operative 118 di Azienda Zero hanno ottenuto il riconoscimento internazionale EMS Angels Awards per il terzo trimestre del 2026, dedicato alla qualità del soccorso preospedaliero ai pazienti colpiti da ictus. Alle Centrali di Alessandria, Cuneo e Novara è stato assegnato lo status Diamante, il livello più alto del programma. Alla Centrale di Torino lo status Oro.

Per la centrale operativa 118 di Alessandria-Asti si tratta del terzo riconoscimento per quest'anno, avendo superato con il "massimo dei voti" la valutazione di ogni trimestre.

Gli EMS Angels Awards vanno a "misurare" il percorso che riguarda il primo soccorso a persone con sospetto ictus, il cosiddetto "stroke". Indica un momento delicato e fondamentale per i pazienti, ovvero quello fra la prima richiesta di intervento sanitario con telefonata al 118 al ricovero in struttura.

Una fase in mano all'emergenza sanitaria territoriale del 118 nella quale la rapidità del riconoscimento dell'accesso alle cure appropriata può modificare in maniera determinante la prognosi.

Il percorso di cura inizia infatti prima dell'arrivo in ospedale, dal riconoscimento precoce dei sintomi durante la chiamata di emergenza alla valutazione sul territorio fino alla scelta dell'ospedale più adatto.

Fondamentale dunque il ruolo in questa fase di infermieri e medici dell'emergenza sanitari che attivando procedure e strumenti standardizzati contribuiscono ad anticipare l'attivazione del percorso stroke e a ridurre il tempo che separa l'esordio dei sintomi dall'accesso alle terapie specifiche. Tutto questo porta ad aumentare le possibilità di sopravvivenza e di riduzione del rischio di disabilità permanente.

Per il Diamante servono un tempo mediano sul posto inferiore a 25 minuti e ogni indicatore rispettato in almeno il 95 per cento dei casi; per l'Oro la soglia è l'85 per cento. È una valutazione periodica, a cui le Centrali piemontesi partecipano da tempo: aderire significa misurarsi con criteri internazionali per capire dove e come migliorare.

Secondo l'iniziativa Angels, ogni 30 minuti un paziente con ictus che avrebbe potuto essere salvato muore o resta invalido perché curato nell'ospedale sbagliato. Riconoscere il sospetto ictus già al telefono e sul posto, portare il paziente nell'ospedale giusto e prendere contatti con la struttura sanitaria prima dell'arrivo fa guadagnare tempo prezioso.

Le quattro Centrali 118 della Regione Piemonte sono dirette dal dottor Roberto Gioachin (Torino), dal dottor Andrea Mina (Alessandria), dal dottor Giovanni Marraccini (Cuneo) e dalla dottoressa Sara Borga (Novara). Il risultato nasce dal lavoro congiunto del personale di centrale e degli equipaggi sul territorio.

«Questo riconoscimento appartiene alle donne e agli uomini del 118, in centrale e sul territorio, che ogni giorno riconoscono i segni dell'ictus, scelgono l'ospedale giusto e lo avvisano in tempo – dichiara il dottor Massimo D'Angelo, Direttore generale di Azienda Zero – a tutti loro e a chi magistralmente li coordina va il mio ringraziamento. Il valore di questo riconoscimento sta nel misurarsi con criteri internazionali: non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorare ancora, nel percorso dell'ictus e in tutta l'attività di emergenza, perché ogni intervento offra la migliore assistenza possibile».