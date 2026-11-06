Troppa plastica nei rifiuti organici e si blocca la produzione di compost certificato

In agricoltura è imminente la stagione di aratura dei campi per il riposo invernale e sono tanti i coltivatori che si rivolgono all'impianto di compostaggio di San Damiano, gestito da Gaia spa, per ritirare, a prezzo quasi simbolico, il concime derivato dalla lavorazione dei rifiuti organici sia della provincia di Asti che da alcuni Comuni del Torinese, di Torino città e della Liguria.

Ma, al momento e probabilmente fino alla fine di novembre, la distribuzione (anche quella gratuita ai privati per piccole quantità) è sospesa. E il motivo è da addurre alla poca attenzione che i cittadini mettono nel differenziare a monte, all'atto del conferimento nei cassonetti condominiali o stradali, i sacchetti di rifiuti organici prodotti dalle cucine delle nostre case.

Il compost di Gaia, infatti, ha ottenuto da anni la certificazione che consente anche a chi pratica l'agricoltura biologica di poterlo utilizzare per concimare i campi e questo implica controlli rigorosi sia all'arrivo che, soprattutto, all'uscita del prodotto lavorato e pronto per la distribuzione. Per essere consegnato a privati ed agricoltori, deve contenere impurità non superiori all'8%. Una soglia che, purtroppo, viene invece sempre più spesso superata, vanificando anche tutto il processo di lavorazione e digestione anaerobica nel grande e moderno complesso inaugurato pochi anni fa e all'avanguardia europea.

L'impurità più presente riguarda microplastiche che, nonostante i vagli e i setacci posti lungo la linea di lavorazione, resistono fino alla fine del processo. Gli ultimi controlli (ogni partita viene campionata e controllata) parlano di una media del 13%, considenrando che per far lavorare al massimo della loro potenzialità dovrebbe essere non superiore al 5% innalzata all'8% per un prodotto ancora accettabile.

Le microplastiche che non si riesce ad eliminare sono dovute a due ordini di disattenzione dei cittadini, se di disattenzione si può parlare: l'utilizzo, per il conferimento nei bidoni, di sacchetti non conformi e dunque in materiale che non si decompone con la frazione organica oppure la presenza di plastiche varie in mezzo ai rifiuti che escono dalle case.

Serve più attenzione da parte di tutti, considerando che l'impianto di San Damiano è uno dei più produttivi e performanti del Piemonte, con le sue 55 mila tonnellate di rifiuti organici trattati entro la fine dell'anno.

Non solo attenzione verso la plastica non conforme che finisce nel sacchetto dell'organico, ma anche per evitare di conferire, insieme a bucce e residui vegetali, anche vetro, metalli e pietre o altri inerti.