Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Il caso

«Al Consiglio comunale di Asti bisogna garantire l’accessibilità e la partecipazione dell’assessore»

I consiglieri di minoranza del campo progressista intervengono sul guasto all'ascensore del municipio che ha impedito a Elenora Zollo di prendere parte, in presenza, alla discussione sul bilancio

Redazione web

Redazione web

06 Novembre 2026 17:21:02

ascensore rotto municipio

L'ascensore del municipio fuori servizio

Sul caso dell'ascensore rotto nella sede del Comune di Asti, che ha impedito all'assessora ai servizi sociali di prendere parte, in presenza, alle ultime riunioni dell'assemblea, quelle sul bilancio 2027 - problema già denunciato dalla lista civica Qui - riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri comunali di minoranza.

Chiediamo che il prossimo Consiglio comunale di Asti venga convocato presso Palazzo Mandela, oppure in una sede alternativa pienamente accessibile, come la Provincia, affinché sia garantita la possibilità di partecipazione dell’assessore (Zollo ndr). Qualora non fosse possibile individuare una sede alternativa idonea, chiediamo che il Consiglio comunale venga rinviato fino a quando l’ascensore non sarà entrato in funzione.

Riteniamo che la partecipazione alle sedute istituzionali debba essere garantita a tutti, senza che le barriere architettoniche diventino un ostacolo all’esercizio del proprio ruolo istituzionale. Non si tratta di una richiesta di favore, ma di una questione di accessibilità, rispetto e pari dignità istituzionale. È fondamentale che chi ricopre un incarico pubblico possa prendere parte ai lavori del Consiglio comunale senza incontrare impedimenti legati alla mancanza di adeguati strumenti di accesso.

Così come è fondamentale che sia garantita la partecipazione di tutti i cittadini alle sedute, che ricordiamo essere pubbliche. Le istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio, garantendo spazi accessibili e condizioni concrete di partecipazione.
L’accessibilità non può essere rimandata, né può essere subordinata al calendario delle sedute istituzionali.

I consiglieri comunali Briccarello, Bosia, Crivelli, Saracco, Miroglio,

Malandrone, Miravalle, Ferlisi, Sutera Pafundi e Cerruti

Ad Asti riapre il municipio, ma l'ascensore è rotto e l'assessora non può partecipare al Consiglio

L'assessora Zollo di Fratelli d'Italia, obbligata a muoversi su una carrozzina, deve collegarsi con l'aula in streaming in attesa della riparazione

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133