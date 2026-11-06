«Al Consiglio comunale di Asti bisogna garantire l’accessibilità e la partecipazione dell’assessore»

Sul caso dell'ascensore rotto nella sede del Comune di Asti, che ha impedito all'assessora ai servizi sociali di prendere parte, in presenza, alle ultime riunioni dell'assemblea, quelle sul bilancio 2027 - problema già denunciato dalla lista civica Qui - riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri comunali di minoranza.

Chiediamo che il prossimo Consiglio comunale di Asti venga convocato presso Palazzo Mandela, oppure in una sede alternativa pienamente accessibile, come la Provincia, affinché sia garantita la possibilità di partecipazione dell’assessore (Zollo ndr). Qualora non fosse possibile individuare una sede alternativa idonea, chiediamo che il Consiglio comunale venga rinviato fino a quando l’ascensore non sarà entrato in funzione.

Riteniamo che la partecipazione alle sedute istituzionali debba essere garantita a tutti, senza che le barriere architettoniche diventino un ostacolo all’esercizio del proprio ruolo istituzionale. Non si tratta di una richiesta di favore, ma di una questione di accessibilità, rispetto e pari dignità istituzionale. È fondamentale che chi ricopre un incarico pubblico possa prendere parte ai lavori del Consiglio comunale senza incontrare impedimenti legati alla mancanza di adeguati strumenti di accesso.

Così come è fondamentale che sia garantita la partecipazione di tutti i cittadini alle sedute, che ricordiamo essere pubbliche. Le istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio, garantendo spazi accessibili e condizioni concrete di partecipazione.

L’accessibilità non può essere rimandata, né può essere subordinata al calendario delle sedute istituzionali.

I consiglieri comunali Briccarello, Bosia, Crivelli, Saracco, Miroglio,

Malandrone, Miravalle, Ferlisi, Sutera Pafundi e Cerruti