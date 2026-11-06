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Evento

Asti celebra i 120 anni della Vetreria AVIR: una storia di lavoro ed educazione

Domani, sabato 7 novembre, nella Sala consiliare della Provincia, un incontro ripercorrerà le vicende dello stabilimento e le iniziative sociali nate attorno alla comunità dei maestri vetrai

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

06 Novembre 2026 16:59:00

Asti celebra i 120 anni della Vetreria AVIR: una storia di lavoro ed educazione

La vetreria AVIR

La Vetreria AVIR, un tempo collocata dove oggi ha sede la Società Enologica Astigiana in Corso Felice Cavallotti è una parte importante della storia sociale di Asti, di cui ha ne caratterizzato l'evoluzione economica, sociale e industriale. A 120 anni dall'avvio dello stabilimento, nato nel 1906, un incontro si propone di ripercorrerne le vicende, andando oltre la dimensione industriale per riscoprire le esperienze di solidarietà, aggregazione ed educazione che si svilupparono attorno alla fabbrica e alla comunità dei maestri vetrai.

L'appuntamento è per domani, sabato 7 novembre, dalle 10 alle 12, nella Sala consiliare della Provincia di Asti. L'iniziativa è promossa dall'UTEA in collaborazione con l'associazione culturale “Le donne dalla Lina (Guenna Borgo)”, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Asti.

Durante l'incontro, Edoardo Angelino ricostruirà le vicende che portarono alla nascita della Vetreria ad Asti, nel periodo compreso tra il 1903 e il 1906, e il suo inserimento nel tessuto economico cittadino.

Laurana Lajolo si concentrerà invece sulle forme di organizzazione e solidarietà nate tra i maestri vetrai. Attorno allo stabilimento si svilupparono infatti diverse iniziative a servizio dei lavoratori e delle loro famiglie: dal Circolo alla biblioteca, dal servizio di pronto soccorso, da cui nacque poi la Croce Verde, fino all'asilo. 

L'educatorio 

Marilena Galante approfondirà infine la figura e l'esperienza educativa di Lina Borgo, direttrice dell'asilo dei vetrai, soffermandosi sul valore pedagogico e sociale di un progetto che mise al centro l'infanzia e l'educazione.

Gli allievi con Lina Borgo

A moderare l'incontro sarà Monica Jarre. Previsto anche un momento di lettura affidato all'attrice Ileana Spalla, che darà voce agli scritti di Lina Borgo Guenna e alle testimonianze relative ai servizi realizzati dai maestri vetrai, offrendo ai partecipanti un contatto diretto con le fonti dell'epoca.

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