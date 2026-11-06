Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Polizia di Stato

Agenti della Ferroviaria soccorrono una beccaccia che si schianta contro le vetrate della stazione

Insolito intervento ieri mattina

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Novembre 2026 16:57:25

Agenti della Ferroviaria soccorrono una beccaccia che si schianta contro le vetrate della stazione

Intervento insolito a lieto fine nella mattinata di ieri per gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Asti.

Gli agenti, durante uno dei normali servizi di controllo della zona della stazione di Asti, hanno assistito all'incidente di un giovane esemplare di beccaccia che si è schiantata in volo contro la grande vetrata dell'atrio. 

L'uccello, specie selvatica protetta, era caduto a terra stordito e gli agenti hanno notato che alcune cornacchie, visto il suo stato di difficoltà, erano pronte ad avventarsi.

Così hanno fatto il singolare soccorso alla beccaccia: l'hanno avvicinata, l'hanno delicatamente presa e messa in salvo affidandola poi ai volontari della Lipu di Tigliole che l'hanno portata nel loro Centro di Recupero della Fauna Selvatica.

 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133