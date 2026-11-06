Agenti della Ferroviaria soccorrono una beccaccia che si schianta contro le vetrate della stazione

Intervento insolito a lieto fine nella mattinata di ieri per gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Asti.

Gli agenti, durante uno dei normali servizi di controllo della zona della stazione di Asti, hanno assistito all'incidente di un giovane esemplare di beccaccia che si è schiantata in volo contro la grande vetrata dell'atrio.

L'uccello, specie selvatica protetta, era caduto a terra stordito e gli agenti hanno notato che alcune cornacchie, visto il suo stato di difficoltà, erano pronte ad avventarsi.

Così hanno fatto il singolare soccorso alla beccaccia: l'hanno avvicinata, l'hanno delicatamente presa e messa in salvo affidandola poi ai volontari della Lipu di Tigliole che l'hanno portata nel loro Centro di Recupero della Fauna Selvatica.