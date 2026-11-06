Plogging al Parco Monterainero: gli studenti dell’Artom raccolgono i rifiuti e curano dell’ambiente

I ragazzi della classe V AC dell’Istituto Artom di Asti hanno partecipato a una nuova esercitazione di plogging al Parco Monterainero, una lezione di Scienze Motorie diversa dal solito. L'attività ha portato gli studenti fuori dall’aula per mettersi alla prova e curare gli spazi pubblici che vivono quotidianamente.

Il progetto, organizzata da ASP in collaborazione con la sezione plogging dell’associazione Lo sport è vita, è stato proposto durante la lezione della professoressa Carlotta Accomasso, riprendendo un’attività già sperimentata nel corso dello scorso anno scolastico.

Ma che cos’è il plogging? Si tratta di una disciplina nata in Svezia nel 2016 che unisce la corsa, o più semplicemente la camminata, alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il percorso.

Dopo una prima introduzione in aula, gli studenti del corso di chimica si sono quindi spostati nel vicino Parco Monterainero, e muniti di guanti e sacchetti, hanno raccolto diversi tipi di rifiuti, tra cui plastica e mozziconi di sigaretta.

All'appuntamento hanno partecipato anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Asti, Loretta Bologna, e, per ASP, la vicepresidente Valentina Appiano e l’amministratore delegato Massimo Cimino.

«L’attività di plogging consente di unire l’esercizio fisico al rispetto per l’ambiente – hanno commentato gli organizzatori –. In questo modo offriamo ai giovani l’opportunità di vivere il decoro urbano da protagonisti, dimostrando come anche un piccolo gesto individuale possa fare la differenza per l’intera comunità».