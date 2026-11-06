A Refrancore il true crime conquista il pubblico: torna “C'è un'indagine in biblioteca”

La cronaca nera incontra la letteratura e la biblioteca si trasforma in una sala investigativa, capace di coinvolgere anche chi solitamente non frequenta le presentazioni di libri. Il debutto a ottobre di “C'è un'indagine in biblioteca”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Refrancore, ha registrato una partecipazione numerosa, confermando l'interesse per una formula che unisce ricostruzione storica, mistero e narrazione. Dopo il primo appuntamento dedicato ai delitti di Alleghe, il percorso prosegue venerdì 13 novembre, alle 21, nella Sala polivalente di via Cavour 10, con una nuova vicenda di sangue: quella di Gilles de Rais, il nobile francese passato alla storia anche per il legame con la leggenda di Barbablù.

La rassegna nasce da un progetto preciso: valorizzare il patrimonio librario della biblioteca e, in particolare, i volumi acquistati grazie al contributo statale per l'editoria, trasformandoli in occasioni di incontro. «Cercavamo un modo per far sì che i nuovi libri non rimanessero sugli scaffali, ma diventassero un'occasione di incontro e partecipazione», spiega l'assessora alla Cultura Maria Marrapodi, che ha ideato l'iniziativa insieme alla scrittrice e volontaria Eva Negri. La scelta è caduta sul giallo e sul noir, generi capaci di suscitare curiosità e aprire numerosi spunti di approfondimento.

Per costruire il format è stato coinvolto il giornalista e scrittore Riccardo Santagati, già ospite della biblioteca per la presentazione di un suo libro. «Conoscendo la sua passione e la sua competenza nel settore del giallo, abbiamo pensato di contattarlo per inventare qualcosa di originale. Ha accolto la proposta con grande entusiasmo e disponibilità e, chiacchierando un giorno dopo l'altro, abbiamo costruito insieme il format».

Il risultato si è visto già alla prima serata, quando è stato necessario aggiungere sedie per accogliere tutti i partecipanti. «È andata non bene, ma benissimo - racconta Marrapodi -. Il tema e la formula hanno stuzzicato la curiosità. Volevamo raggiungere anche una fascia di cittadini che solitamente ci sfugge e che non frequenta la biblioteca per le tradizionali presentazioni di libri. Visto l'entusiasmo e la presenza di tanti volti nuovi, possiamo dire che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto».

Un momento del primo incontro della rassegna

Il castello dei delitti

Il secondo incontro, dal titolo “Il castello dei delitti”, accompagnerà il pubblico nella Francia medievale, tra le mura del Castello di Tiffauges, per ricostruire la vicenda di Gilles de Rais. Nobile, capitano dell'esercito e compagno d'armi di Giovanna d'Arco, fu accusato di una serie di efferati delitti. La sua parabola, dalla gloria militare alla caduta, presenta inquietanti richiami alla storia di Barbablù. Una vicenda che sarà affrontata attraverso la ricostruzione storica e gli strumenti dell'indagine, seguendo i fatti e gli interrogativi che ancora la accompagnano. A guidare il racconto sarà ancora Santagati, intrecciando cronaca e tradizione del romanzo deduttivo.

A contribuire alla narrazione torneranno anche gli attori del collettivo teatrale “I Sine Vultu”, con brevi scene drammatizzate che nella serata inaugurale hanno intervallato il racconto. «Anche i ragazzi del collettivo sono stati letteralmente conquistati dall'entusiasmo del debutto. Le loro performance riescono a spezzare il racconto con freschezza, aggiungendo un valore prezioso all'intera serata», conclude l'assessora.

L'appuntamento è dunque per il 13 novembre alle 21 nella Sala polivalente di via Cavour 10. L'ingresso è libero e gratuito. Al termine dell'incontro sarà offerto un rinfresco.