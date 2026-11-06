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Lutto

Addio al colonnello Pier Gianni Ferrando

Ufficiale dell'Esercito in pensione, si è spento dopo una lunga malattia

Redazione web

Redazione web

06 Novembre 2026 15:08:00

Addio al colonnello Pier Gianni Ferrando

Pier Gianni Ferrando

È mancato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti, dopo una lunga e grave malattia, il colonnello Pier Gianni Ferrando, 83 anni.

Astigiano d'adozione, si era trasferito in città nel 1972 in quanto assegnato al 4° Battaglione Fanteria Guastalla (caserma “Colli di Felizzano”), dove aveva svolto varie tappe della carriera, alternando anche alcuni anni a Roma, fino a ricoprire l'incarico di comandante nel 1988. Terminato il periodo alla guida della caserma, era stato destinato alla Scuola di Applicazione di Torino, che accoglie gli allievi ufficiali provenienti dall'Accademia Militare di Modena per completare il percorso di studi, dove era rimasto fino alla pensione.

Alla carriera militare aveva abbinato, mosso dalla passione personale, lo studio approfondito della storia contemporanea, tanto da ottenere una seconda laurea in Scienze politiche ad indirizzo storico.

Stimato a livello professionale e umano, per l'onestà, la signorilità e la bontà che l'hanno sempre contraddistinto, Pier Gianni Ferrando lascia la moglie Laura, i figli Davide ed Elisa, la nuora Kerstin, il genero Alberto e le nipoti Anna, Martina e Francesca.  

Il rosario sarà recitato domenica 8 novembre alle 19.30 nella parrocchia San Giovanni Bosco di Asti, dove lunedì 9 novembre, alle 9.30, sarà celebrato il funerale. 

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