Nuove "luci d'autore" ad Asti: la città celebra i suoi grandi protagonisti tra parole e musica

La Sala Gianni Basso del Teatro Alfieri ha ospitato la presentazione della seconda edizione di "Luci d'Autore - Asti in parole e musica", il progetto promosso dall'Associazione culturale CRE[AT]IVE per valorizzare il centro storico attraverso illuminazioni artistiche con un omaggio alle figure che ne hanno segnato la storia culturale e musicale. L'iniziativa, nata dal profondo legame con il territorio, punta ad accompagnare residenti e visitatori in una passeggiata suggestiva tra le vie del centro, trasformando la memoria in un'esperienza viva e condivisa.

Ad aprire la conferenza stampa è stata Tiziana Caluisi, delle CRE[AT]IVE, che ha espresso un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale, ai commercianti e agli sponsor, tra i quali l'attrice Chiara Buratti, per il sostegno rinnovato a un appuntamento destinato a consolidarsi nel tempo. La parola è poi passata a Roberta Bellesini la quale ha illustrato l'evoluzione del progetto, evidenziando come l'evento stia crescendo di anno in anno.

Bellesini ha spiegato che l'obiettivo prioritario resta quello di raccontare l'identità astigiana attraverso le parole di grandi personaggi, offrendo ai cittadini un'occasione di riscoperta emotiva e ai turisti una chiave di lettura originale della città. Rispetto alle tre installazioni dello scorso anno dedicate a Vittorio Alfieri, Giorgio Faletti e Paolo Conte, il percorso di quest'anno si arricchisce con quattro nuove frasi luminose posizionate in altrettante vie del centro storico: via Aliberti, via Bruno, via Garetti e via Ranco.

Un momento della conferenza stampa della seconda edizione di Luci d'Autore

Le nuove arterie cittadine coinvolte vedranno risplendere citazioni dal forte valore simbolico: "Ti meriti un amore" di Alessandra Appiano, "Come quando fuori piove" di Giorgio Conte, "Il jazz non spiega, si vive" di Gianni Basso e la celebre espressione "Stay Rock" di Massimo Cotto. Ogni installazione sarà affiancata da una targa informativa dotata di QR Code, consentendo ai passanti di approfondire la vita e l'opera degli autori celebrati.

Le luci, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, non verranno rimosse dopo le feste, ma resteranno accese per tutto l'anno. L'inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì prossimo, 12 novembre, alle ore 19 davanti l'Enoteca Malia di via Aliberti dove si terrà un brindisi celebrativo aperto alla cittadinanza.

Durante la presentazione del progetto, il sindaco Maurizio Rasero ha voluto rivolgere un plauso all'Associazione CRE[AT]IVE per la dedizione e la tenacia dimostrate nell'organizzazione dell'evento. Rasero ha sottolineato come «l'installazione di questi punti luce non solo arricchisca il decoro urbano e la sicurezza dei quartieri, ma consente di mantenere viva la memoria di concittadini illustri che hanno dato tanto alla comunità».