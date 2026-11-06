Passeggiata lungo il Tanaro tra natura e storia per tutelare il paesaggio

Una passeggiata alla scoperta del paesaggio lungo il Tanaro che ha offerto ai 60 partecipanti l'immersione in un ambiente di pregio e tante curiosità di tipo naturalistico e storico. L'iniziativa è stata allestita dall'associazione Castagnole Attiva guidata da Pino Palumbo e ha portato a scoprire nel territorio di Castagnole Lanze, lungo un affascinante percorso tra campi coltivati e boschi e accompagnati da Luciano Piccatto, esperto dell'ambiente e della storia del territorio, le zone di Cascina Luisa, l’ex castello di Capitto, il canale irriguo San Marzano, i cui lavori di ripristino sono annunciati a partire dal prossimo anno, e la lanca di Castagnole, l’antico alveo del Tanaro. Si sono potuti conoscere tanti aspetti della vegetazione del paesaggio fluviale, note storiche che hanno riguardato la zona e si è anche ricordato chi a quella parte del paesaggio castagnolese ha regalato pagine intense in un romanzo: il ricordo è andato a Nello Ghione, castagnolese scomparso lo scorso anno, e al suo romanzo "L'ultimo Conte di Capitto", in cui protagonista è proprio l'antico possedimento di Capitto, ai piedi della collina di San Nicolao e di cui oggi non rimane traccia. Piccatto ha ricordato come proprio i proprietari di Capitto furono determinanti nella realizzazione dell'antico canale San Mrzano, che da Barbaresco scorreva fino al Tanaro in territorio di Isola d'Asti, passando per Castagnole Lanze e Motta di Costigliole, per irrigare i campi di tutta la valle.

La lanca di Castagnole

«Nei punti più interessanti del percorso, la Lanca di Castagnole, ovvero il vecchio alveo del fiume, si è potuto constatare come il sito sia interessante dal punto di vista di una possibile rinaturalizzazione - sottolinea Castagnole Attiva - Il cambiamento del percorso originario ha eliminato le anse naturali e, complice la siccità, ha prosciugato la zona umida adiacente, con la scomparsa del biotopo e delle relative specie animali e vegetali. A ciò si aggiunge l'importanza del ripristino del canale irriguo San Marzano in vista della nuova diga di Barbaresco. Tutto il percorso, lungo il Tanaro e tra i campi coltivati delle zone di "Cascina Luisa" ed "Ex Castello Capitto", con la vista delle colline circostanti e dei boschi naturali a corona della piana, ha fatto comprendere come la zona sia degna di valorizzazione, anche a fini turistici con percorsi segnalati, utili per l'ecoturismo che Castagnole è impegnata ad attirare. Questo versante della Valle Tanaro è di forte interesse. Pur ospitando stabilimenti produttivi, il territorio resta fortemente a vocazione agricola e la loro presenza non ne intacca la bellezza. Il patrimonio naturale va sostenuto, anche alla luce dell'orgoglio più volte espresso per l'appartenenza alla zona Unesco, piuttosto che sostenere la possibilità di stralciare l'area dal vincolo paesaggistico. L'Associazione ritiene pertanto necessaria una politica di salvaguardia del territorio, che eviti operazioni dagli impatti difficilmente mitigabili, in particolare per le dimensioni straordinarie dei fabbricati. La zona ha ancora ampie potenzialità di valorizzazione e non va considerata come area da destinare a qualsiasi intervento».

I piani di tutela

«La fascia del Tanaro è interessata da numerosi progetti e piani di valorizzazione. Si può citare l'istituzione da parte della Regione Piemonte, nel 2019, della Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro", e il sito della rete ecologica europea Natura 2000 "Fiume Tanaro e stagni di Neive", Zona di Protezione Speciale (ZPS), aggiornato nel 2025, che comprende i Comuni di Castagnole delle Lanze, Govone, Magliano Alfieri e Neive - aggiunge l'associazione - Soprattutto, l'Associazione Castagnole Attiva richiama l'attenzione sul "Masterplan per la valorizzazione della fascia fluviale del Fiume Tanaro", del 2017, per il quale nel 2019 è stato siglato da 17 Comuni il "Protocollo d'intesa per le zone naturali di salvaguardia lungo l'asta fluviale del Tanaro nel tratto tra Cherasco e Castagnole delle Lanze". Il Comune di Castagnole delle Lanze ha aderito con DGC n. 17/2019, condividendo il quadro strategico e lo schema del Masterplan, con l'impegno di nominare un responsabile per il futuro gruppo di lavoro per l'attuazione del piano. Castagnole Attiva si farà parte diligente nel sollecitare la ripresa del Masterplan presso il Comune di Castagnole e gli altri Comuni aderenti, a partire dalla capofila Alba, nella convinzione che la via maestra sia oggi attivare ogni risorsa per la salvaguardia ecologica e ambientale, riparando i danni dell'uomo e rinaturalizzando, ove possibile, i luoghi. Per questo promuoverà altre iniziative di sensibilizzazione, dopo la positiva esperienza della passeggiata di sabato 31 ottobre».