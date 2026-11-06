Il presepe con il "magico mondo in miniatura" di Anna Rosa Nicola si sposta a Cocconato

Solo una persona sensibile può creare personaggi ed ambientazioni così accurate ed emozionanti in miniatura e quella sensibilità così grande non può esprimersi solo attraverso l'arte, seppur ad alti livelli.

Non stupisce, dunque, che la restauratrice Anna Rosa Nicola abbia accettato l'invito di Barbara Massa e della figlia Chiara e, contrariamente a quanto previsto, abbia deciso di tirare fuori di nuovo le casse in cui protegge le sue botteghe, le sue case, tutti i personaggi del suo meraviglioso mondo in miniatura per allestire anche per il 2026 il suo presepe.

E, dopo tanti anni di presepe di Anna Rosa nella Canonica di Vezzolano, si cambia location e si va a Cocconato, nelle sale di Palazzo Gromo in via Montegrappa 5.

«Il montaggio a Cocconato non era previsto - conferma Anna Rosa Nicola - ma l'invito di Barbara e della figlia Chiara con la proposta di collaborazione con la loro Fondazione appena nata "La casetta sull'albero" per dare un futuro a chi vive un presente nell'autismo, i propositi della fondazione, l'accoglienza e la fantastica location di Palazzo Grom, mi hanno fatto dire di sì».

Questo doveva essere un anno senza il presepe in miniatura di Anna Rosa, destinato, secondo il cronoprogramma, dal 2027 ad essere allestito nel nuovo Museo Ara in costruzione ad Aramengo, casa dei Nicola e del loro famosissimo laboratorio di restauro. Un luogo dove rimarrà in allestimento permanente, per tutto l'anno, accanto a laboratori artistici e ad eventi a tema.

«Per questo motivo da Vezzolano abbiamo portato a casa tutto: tavole, cavalletti, quintali di rami,tronchi e materiali vari accumulati in 14 anni di allestimenti. Non ce la facevamo più a rimontare tutto a Vezzolano, e non potevamo pensare di rimontarne solo un pezzetto perché non avrebbe avuto senso. Abbiamo preferito finire in bellezza con i 18.588 visitatori dello scorso anno».

Anna Rosa non nasconde la fatica della decisione di lasciare Vezzolano: «Abbiamo provato molta tristezza nello smontare tutto, ma non ce la facevamo più fisicamente. E poi quante cose si sono rotte in montaggio e rimontaggio ogni anno».

Dunque la decisione di saltare un anno, ma di fronte alla condivisione degli scopi della Fondazione a favore delle persone affette da autismo, c'è stato un cambio di programma.

«Il presepe che allestiremo a Cocconato sarà più piccolo, esteso su circa 25 metri quadri (che comunque non sono pochi n.d.r.). Stiamo studiando una disposizione completamente diversa, ma ci saranno tutte le novità di quest'anno. In primis - anticipa ancora la restauratrice - il grande atelier sartoria merceria con reparto borsette e cappellini, la venditrice di terraglie, l'intagliatore di cucchiai e utensili in legno, gli anziani che danno da mangiare ai piccioni e vari altri personaggi, bambini adulti e anziani, una nonnina che prepara il soffritto con la mezzaluna, un vecchietto ricurvo con il bastone, tanto per citarne alcuni».

Il presepe a Palazzo Gromo inaugurerà l'8 dicembre e resterà allestito fino al 6 gennaio. Ingresso gratuito e aperture nei giorni festivi e prefestivi tranne venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gennaio. Al mattino dalle 11 alle 12,30 e al pomeriggio dalle 14,30 alle 18. Anche a Cocconato, però, sarà possibile prenotare visite nei giorni feriali su prenotazione contattando info@fondazionelacasettasullalbero.it