Ad Astiss una giornata per capire cosa fare da grandi: ad Asti l'appuntamento dedicato all’orientamento scolastico

Per aiutare gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie a orientarsi tra le diverse possibilità e a compiere una scelta consapevole per il futuro, sabato 7 novembre il Polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti ospiterà una giornata dedicata all’orientamento scolastico.

Dalle 9 alle 16 sarà possibile per i ragazzi conoscere l’offerta formativa presente sul territorio provinciale, visitare gli stand degli istituti superiori e delle agenzie formative, incontrare docenti e altri studenti e raccogliere informazioni sui diversi percorsi di studio.

L’iniziativa si rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, per aiutarli nell'affrontare una scelta importante per il percorso formativo e professionale dei ragazzi.

Nel corso della giornata saranno presenti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, le agenzie formative e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia). Un’occasione per confrontarsi direttamente con le realtà scolastiche, approfondire le caratteristiche dei singoli indirizzi e valutare le opportunità disponibili nella provincia.

Saranno inoltre presenti alcuni dei servizi e delle realtà istituzionali del territorio, come il Comune di Asti, con il progetto DesTEENazione – Spazio multifunzionale di esperienza, lo sportello Informagiovani e il Servizio Civile Universale.