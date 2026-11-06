Il Cielo di Matteo, i laboratori per i piccoli pazienti guardano anche a Genova

Portare sorrisi e momenti di spensieratezza ai bambini che affrontano la malattia, ma anche offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. È l'impegno dell'associazione Il Cielo di Matteo, con sede a Moncalvo e presieduta da Franco Trento, che affianca ai laboratori ricreativi iniziative di solidarietà e sostegno. Tra le novità c'è la possibilità di estendere le attività anche all'ospedale Gaslini di Genova, su richiesta di Abeo Liguria.

Laboratori, alimenti e sostegno alle famiglie

Sono ripresi a fine settembre i laboratori organizzati in collaborazione con Ugi, la struttura che accoglie i bambini in cura all'ospedale Regina Margherita di Torino e le loro mamme, comprese le famiglie che arrivano da regioni lontane per affrontare il percorso di cura. Gli appuntamenti proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un calendario già programmato fino a luglio 2027. Accanto alle attività ricreative, Il Cielo di Matteo ha raccolto e distribuito generi alimentari destinati alle famiglie dei piccoli pazienti attraverso Ugi a Torino e Abeo a Genova. Gli aiuti sono stati consegnati anche alla sede di Asti della Società San Vincenzo de Paoli, a sostegno delle persone in difficoltà. L'associazione ha inoltre fornito giocattoli e regali per un banco di beneficenza e si prepara a distribuire nuovi alimenti, in base alle quantità che riuscirà a raccogliere.

La novità del Gaslini e il tour di Babbo Natale

La richiesta di Abeo Liguria apre una nuova prospettiva per l'associazione: è stato chiesto a Franco Trento di portare i laboratori ricreativi anche ai bambini del reparto di oncoematologia dell'ospedale Gaslini di Genova. Abeo ha richiesto materiale informativo sulle attività e l'invito è ufficiale, ma restano da individuare le date e da organizzare gli spostamenti.

Intanto torna il mini tour di Babbo Natale, con tappe previste nelle scuole dell'infanzia di Santa Caterina, Lina Borgo, Quarto d'Asti e Piovà Massaia, oltre che a Ugi a Torino. Gli spettacoli saranno accompagnati da scenografie, luci, effetti speciali e costumi professionali. La novità di quest'anno sarà un filmato natalizio personalizzato per ciascuna struttura, pensato per coinvolgere bambini e adulti. Al termine, ogni bambino riceverà un sacchetto con cinque o sei oggetti a tema.

Per i piccoli pazienti oncologici, l'associazione ha scelto invece di destinare le offerte all'acquisto di materiale didattico e generi alimentari a lunga scadenza. Considerando la quantità di giocattoli che i bambini ricevono già ogni anno, l'intenzione è fornire alle strutture strumenti di cui abbiano effettivamente bisogno e che possano essere utilizzati anche in futuro.

Un aiuto per 300 bambini

Per preparare i doni destinati ai 300 bambini delle scuole dell'infanzia, Il Cielo di Matteo raccoglie scatole di colori da sei pezzi e altro materiale da disegno.

Chi vuole sostenere l'acquisto di materiali e attrezzature per i bambini oncologici può effettuare un'offerta attraverso questi canali:

- Bonifico bancario: IBAN IT34G05034 10300 000000 1308 71, intestato a Il Cielo di Matteo. Causale: Acquisto regalo bambini oncologici

- Postepay: 5333 1711 8441 1375

- Satispay: 3488835706

L'associazione precisa che nessuno è autorizzato a raccogliere denaro in contanti a suo nome. Per informazioni, per contribuire alle iniziative o per richiedere una tappa del tour natalizio è possibile contattare Franco Trento tramite WhatsApp al numero 348 8835706.