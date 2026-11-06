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"Budapest, Novembre 1956 - la libertà schiacciata dai cingoli”: sabato l'incontro ad Astiss

Vanni Cornero e Gianfranco Imerito, fondatori dell’associazione "La Grande Storia" dialogheranno con Giulia Lami e Marco Cuzzi

Monica Jarre

06 Novembre 2026 09:31:28

"Budapest, Novembre 1956 - la libertà schiacciata dai cingoli”: sabato l'incontro ad Astiss

Sabato 7 novembre alle 17.30 nel 70° anniversario della rivoluzione ungherese, “La Grande Storia” ha organizzato ad Astiss, l’incontro “Budapest, Novembre 1956 - la libertà schiacciata dai cingoli”.

Nell’occasione il giornalista Vanni Cornero e il dott. Gianfranco Imerito, fondatori dell’associazione, dialogheranno con Giulia Lami e Marco Cuzzi, docenti di Storia contemporanea all’Università Statale di Milano.

L’evento sarà opportunità di approfondimento su quella che doveva essere una pacifica manifestazione di studenti e operai per le vie di Budapest e che si trasformò, invece, in un conflitto che costò la vita a tante persone.

La rivoluzione ungherese, di spirito antisovietico, durò dal 23 ottobre all’11 novembre 1956 e fu repressa da un intervento dell’Armata rossa che lasciò a terra circa 2.700 ungheresi, migliaia di feriti e obbligò 250.000 persone a rifugiarsi in Occidente.

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