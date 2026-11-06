Asti, il sindaco ha incontrato il nuovo questore Mitola: al centro del confronto sicurezza e collaborazione istituzionale

Il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha incontrato il nuovo questore Luigi Mitola in una visita istituzionale, un momento di confronto e conoscenza volto a rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e la questura. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla sicurezza del territorio, alla prevenzione, al presidio delle aree urbane e alla tutela della comunità.

Rasero ha rivolto al nuovo questore il benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, sottolineando «l’importanza di una collaborazione costante e concreta tra le istituzioni, nell’interesse dei cittadini». «La sicurezza è un valore fondamentale per la qualità della vita della nostra comunità - ha poi osservato il sindaco - La collaborazione e il dialogo tra le istituzioni rappresentano strumenti indispensabili per affrontare le esigenze del territorio e garantire ai cittadini attenzione, ascolto e presenza».

L’incontro si è concluso con la reciproca disponibilità a proseguire un rapporto di collaborazione istituzionale, «nella consapevolezza che il lavoro condiviso costituisce un elemento importante per la sicurezza e il benessere della collettività».