Sicurezza e decoro in piazza Catena, il Pd chiede il ripristino immediato del cordolo e della pavimentazione

Sicurezza, decoro urbano e tempi certi per la manutenzione. Sono questi i temi al centro dell'interpellanza presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico di Asti (composto dai consiglieri Ferlisi, Miravalle, Sutera e Pafundi). Il documento richiama l'attenzione del sindaco e degli assessori sullo stato di degrado in cui versa piazza Catena, chiedendo il ripristino immediato del cordolo e della pavimentazione danneggiati.

La vicenda ha origine circa un mese fa, quando un'auto ha urtato il cordolo in pietra situato in corrispondenza del varco pedonale della piazza, un'area strategica che ospita il mercato e diversi stalli di sosta. Da allora, la zona è delimitata unicamente da transenne provvisorie e nastro da cantiere: una soluzione tampone che, osservano dal Pd, danneggia l'immagine della piazza e non garantisce adeguate condizioni di sicurezza per i pedoni. Secondo i consiglieri dem, non si tratterebbe di un incidente isolato, ma della conseguenza di manovre errate ripetute nei parcheggi della zona. Per questo motivo viene richiesta l'installazione di protezioni fisiche stabili, fondamentali per tutelare l'incolumità dei cittadini.

Nel testo dell'interpellanza si sottolinea come il caso di piazza Catena si inserisca in una criticità più generale legata ai ritardi nelle manutenzioni ordinarie. Tra le situazioni di degrado segnalate figurano: la passerella sul Borbore, adiacente al cimitero in viale don Bianco, la segnaletica stradale lasciata a protezione delle buche fino alla caduta dei cartelli stessi, i danneggiamenti in via Carducci e il caso di via De Amicis dove un dissuasore divelto risulta transennato con nastro bicolore ormai da tempo.

Attraverso l'interpellanza si chiedono risposte precise all'amministrazione: tempi certi per la rimozione delle transenne e il rifacimento della pavimentazione, oltre alla verifica sull'individuazione del responsabile del danno iniziale per l'avvio delle relative procedure di risarcimento. Infine, sfruttando la conformazione sopraelevata della piazza, il Pd lancia una proposta che unisce sicurezza ed estetica: installare paletti e catene metalliche lungo i bordi esposti per prevenire cadute accidentali, un intervento che valorizzerebbe l'area richiamando persino lo storico nome di "piazza Catena".