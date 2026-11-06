Tre ore di Consiglio senza interventi, la clamorosa protesta della minoranza genera la seduta più surreale degli ultimi anni

«Colleghi, l'appello è aperto: 17 presenti, la seduta è valida. Iniziamo la seconda serata dedicata agli interventi della minoranza. Aspettiamo se qualcuno della minoranza intenda intervenire». Così si è aperto, e così si è chiuso, il surreale Consiglio comunale che si è svolto giovedì sera, ad Asti, il terzo in programma per discutere il bilancio di previsione 2027.

Una seduta che, a memoria di chi scrive, non ha precedenti nel recente passato (e probabilmente neanche nel trapassato) della storia consiliare della città. Ma poiché 'dura lex, sed lex' e il regolamento parla chiaro, la seduta di giovedì era riservata agli interventi dei soli consiglieri di minoranza che, questa volta, anziché andarsene lasciando l'aula non si sono proprio presentati.

L'ennesimo segno di protesta contro la decisione dell'amministrazione Rasero di discutere un bilancio «affrettato», dopo la bocciatura di una questione pregiudiziale e la decisione di procedere con l'Aventino, abbandonando due volte l'aula di palazzo civico. Una scelta “estrema" presa da tutti i consiglieri di minoranza. Tutti tranne uno, Roberto Migliasso (Prendiamoci cura di Asti) rimasto al suo posto in un Consiglio semivuoto.

Così, nonostante il sindaco Maurizio Rasero abbia chiesto al segretario comunale se si dovesse comunque far passare le tre ore anche prendendo atto che non ci fosse nessuno a parlare, - e il segretario si sia reso disponibile a fare valutazioni in merito - il presidente del Consiglio, Federico Garrone, consapevole del suo ruolo super partes, ha deciso di garantire le tre ore previste ai consiglieri di opposizione, pur capendo che non si sarebbero presentati.

Un ruolo, quello di Garrone, non semplice perché sul campo del Consiglio comunale essere arbitro di una partita che non si può giocare, in assenza di una delle due squadre, non porta automaticamente ad assegnare la vittoria a tavolino all'altra squadra. Il presidente ha dettato la linea più corretta e inattaccabile da questo punto di vista. Eventualmente toccherà ai tifosi/elettori decidere se la tattica della squadra essente, pur legittima e per molti giustificata, sia o non sia stata vincente.

È quindi andata in scena, per quei pochi che si sono collegati allo streaming del Consiglio (dov'è possibile anche rivedere la seduta), una riunione totalmente muta, priva di interventi, durata tre ore canoniche nelle quali i consiglieri di maggioranza non hanno potuto fare altro che chiacchierare tra loro per cercare di ingannare il tempo.

Alla fine delle tre ore, al presidente Garrone non è rimasto altro che dire: «Prendo atto che non ci sono altre richieste di interventi, aggiorno i lavori a lunedì. Buonanotte a tutti!».