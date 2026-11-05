Estrazioni SuperEnalotto di oggi giovedì 5 novembre 2026: numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si è conclusa l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 novembre 2026. Sono stati sorteggiati i sei numeri della combinazione vincente, il Numero Jolly e il numero SuperStar.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 3 punti “5”, ciascuno dei quali vince 55.071,38 euro.

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 5 novembre 2026

Combinazione vincente: 29 – 28 – 51 – 21 – 56 – 17

Numero Jolly: 30

Numero SuperStar: 90

Jackpot per la prossima estrazione: 50.300.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 3 da € 55.071,38

Punti 4: 544 da € 464,59

Punti 3: 21.155 da € 27,93

Punti 2: 326.777 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 7 da € 46.459,00

3 Stella: 175 da € 2.793,00

2 Stella: 2.852 da € 100,00

1 Stella: 17.390 da € 10,00

0 Stella: 37.250 da € 5,00

Estrazione Lotto, 10eLotto e Simbolotto attualmente non disponibili

Il SuperEnalotto è un gioco con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.