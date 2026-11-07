Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Solidarietà

Anche Asti in aiuto ai migranti che raggiungono Oulx per superare la frontiera

Da giovedì, al Nuovo Circolo Nosenzo, il magazzino solidale che raccoglie capi di abbigliamento - Si cercano anche nuovi volontari

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

07 Novembre 2026 08:51:02

Anche Asti in aiuto ai migranti che raggiungono Oulx per superare la frontiera

Da sinistra Paolo Odorizio e Piero Vercelli

Anche Asti si mobilita per aiutare i migranti che arrivano ad Oulx in treno per attraversare la frontiera e raggiungere altri Paesi europei, come Francia e Germania. Al Nuovo Circolo Nosenzo, infatto, aprirà da giovedì 12 novembre un magazzino solidale per raccogliere alcuni capi di abbigliamento da donare ai migranti e si farà da collettore per cercare nuovi volontari che vogliano dedicare parte del proprio tempo all'accoglienza degli stranieri in transito nella cittadina della Val Susa, in provincia di Torino.

A spiegare l'iniziativa, giovedì in conferenza stampa, Paolo Odorizio dell'associazione Sentieri solidali, che ha innanzitutto informato della situazione ad Oulx da quando, lo scorso 1° settembre, è stato chiuso il Rifugio di Fraternità Massi. "Da allora noi volontari abbiamo continuato l'opera di sostegno, anche perché l'afflusso degli stranieri in transito non è cambiato. E' pari a 15 mila passaggi all'anno, con punte di cento al giorno". 

Attualmente l'assistenza poggia sulla Croce Rossa (che ha allestito un campo funzionante dalle 20.30 alle 8 per l'ospitalità notturna), sugli Scout che preparano i pasti nella cucina attigua al campo, sul supporto della Diaconia Valdese e sull'impegno dei volontari delle associazioni Sentieri solidali e Passi solidali (quest'ultima, nata ad Asti nel 2023, ha conferito negli anni al presidio di Oulx l'aiuto di diversi medici volontari). 

"Questa sinergia di forze - ha sottolineato Odorizio - rappresenta l'aspetto vincente della mobilitazione. I  volontari ruotano su turni da 10-15 persone per coprire la giornata. Si recano alla stazione per avvicinare i migranti, proporre generi di conforto e invitarli a trascorrere la notte al campo della Croce Rossa, cercando di fornire anche abbigliamento adeguato e scorte di acqua e cibo per affrontare il percorso a piedi che li separa dalla Francia (circa 15 chilometri), che segue un lungo viaggio tra numerosi pericoli".

Odorizio ha anche informato della necessità di nuovi volontari. "Abbiamo bisogno di persone disponibili a raggiungere Oulx e a prestare opera di volontariato dalle 8 alle 23.30, quando arriva l'ultimo treno da Torino. Chi fosse interessato deve semplicemente seguire un corso di formazione on line della durata di due ore, che si tiene una volta al mese, proposto dal Centro studi Sereno Regis di Torino, incentrato sulla tutela della privacy e sull'approccio da tenere con i migranti. Una volta completata la formazione, ci si potrà accordare sulle presenze a Oulx. Va detto che non bisogna dare una disponibilità minima; ognuno si organizza come riesce". 

Chi fosse interessato a partecipare al corso può scrivere a ilpulminoverde@gmail.com

Intanto dal 12 novembre, al Nuovo Circolo Nosenzo, sarà aperto ogni giovedì, dalle 17 alle 19, un magazzino solidale per raccogliere capi di abbigliamento che verranno portati a Oulx per essere consegnati ai migranti. "Non accetteremo capi di qualsiasi tipo, ma solo quelli funzionali al viaggio che devono affrontare", ha avvisato Odorizio.

Si ritireranno quindi zainetti di qualsiasi tipo, giacche da montagna taglia S, M, L (da uomo o unisex), guanti, scaldacollo, berretti, cinture, calze pesanti, maglie in pile. Parimenti, saranno raccolte bottiglie di acqua, vuote e non schiacciate, che saranno riempite a Oulx e consegnate ai migranti insieme al cibo. 

A credere nell'iniziativa, sostenuta dal Centro servizi per il volontariato, anche il Nuovo Circolo Nosenzo. "Abbiamo accolto favorevolmente questa proposta, che si sposa con la nostra attività, gestito da una cooperativa che si è sempre impegnata sul fronte dell'immigrazione. E' importante far circolare la solidarietà". 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133