Ad Asti riapre il municipio, ma l'ascensore è rotto e l'assessora non può partecipare al Consiglio

Ad Asti sono bastate due sedute del Consiglio comunale, nella ritrovata sede del municipio di piazza San Secondo, per far esplodere il caso dell'ascensore guasto che impedisce alle persone con disabilità motoria — tra cui l'assessora ai Servizi Sociali Eleonora Zollo (esponente di Fratelli d'Italia) — di partecipare dal vivo ai lavori dell'aula.
Palazzo civico è stato parzialmente riaperto dopo anni di lavori di ristrutturazione, ma il trasferimento dell'aula consiliare da Palazzo Mandela nella sede storica ha incontrato una criticità proprio nell'ascensore, installato già da diversi anni e indispensabile per consentire alle persone con disabilità o con difficoltà motorie di raggiungere gli uffici e le sale istituzionali.
L'assessora Zollo non ha potuto partecipare in presenza alle sedute, dovendosi collegare via streaming. «Purtroppo, per una sfortunata coincidenza, nel momento in cui l'ascensore si è rotto erano già state spostate tutte le attrezzature dalla sala consiliare di piazza Catena a quella di piazza San Secondo - spiega - Non si poteva pensare di rispostare tutto dal momento che ci vuole almeno una settimana. Salire le scale non è fattibile, neanche con la carrozzina standard, quindi per evitare rischi ho proposto il collegamento on line».
Il problema è stato sollevato da un esponente della lista civica Qui, nuova compagine politica che parteciperà alle prossime elezioni comunali. «Pare che, senza alcun tipo di certezze, la manutenzione dell’ascensore sia prevista per la fine della settimana corrente - osservano dalla lista - Il problema appare presente e persistente da settimane e, anche davanti a un Consiglio dedicato a un bilancio di previsione leggermente prematuro, non sappiamo se siano stati previsti degli adeguamenti a questa mancanza per la seduta odierna, oltre chiaramente a quella della formula della seduta streaming con il collegamento da remoto. Riteniamo che tali modalità di svolgimento delle sedute consiliari non permettano un’accessibilità universale agli spazi pubblici, contribuiscano alla manifestazione di diseguaglianze sociali e di fatto rendano impossibile accogliere – nella casa dei (tutti) cittadini – soggettività diverse, con specifico riguardo in questo caso alle persone con disabilità motoria. Pensiamo che la riapertura della sala poteva essere posticipata alla riparazione dell’ascensore, individuando nel frattempo un altro spazio adeguato e accessibile per tutti».
Interpellata sulla vicenda, l'assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra replica che «l’ascensore verrà aggiustato non appena arriverà il pezzo da sostituire, si pensa a breve. Con l'assessore Zollo abbiamo concordato le modalità per la partecipazione al Consiglio, optando per il collegamento in streaming».
Ma per la lista civica Qui, che cita un caso in cui un Comune italiano è stato condannato a risarcire una persona disabile per non aver garantito l'accesso agli uffici, è necessario «che venga presa ogni opportuna iniziativa al fine di calendarizzare le prossime sedute di Consiglio comunale avendo riguardo dell’eterogeneità della nostra comunità e per garantire il pieno ed effettivo diritto alla partecipazione attiva e in presenza ai lavori istituzionali di tutte le soggettività».