Futuro e Intelligenza Artificiale: Guido Saracco incontra gli studenti del Giobert di Asti

Cosa succede quando l'intelligenza artificiale entra nella nostra quotidianità? E soprattutto, siamo davvero pronti a utilizzarla senza rischiare di diventarne dipendenti?

Sono alcune delle questioni che questa mattina all'Istituto Giobert di Asti, sono state sollevate dall'ingegnere e presidente del Polo universitario Uni Astiss Guido Saracco, che ha incontrato gli studenti per parlare di intelligenza artificiale e delle trasformazioni che questa sta portando nella società.

Tema che Saracco ha affrontato partendo da molto lontano, dalla biologia e dal modo in cui si sviluppa il cervello umano. A differenza di molti animali, che sono in grado di camminare o seguire il proprio istinto già poco dopo la nascita, l'essere umano ha bisogno di un lungo periodo di crescita e apprendimento. È attraverso il rapporto con la madre, il contatto, l'ascolto e lo sviluppo del linguaggio che si formano progressivamente le capacità cognitive.

Proprio per questo motivo, bisogna prestare maggiore attenzione nel momento in cui si introducono le tecnologie nella vita dei bambini in fase di siluppo. Prima di arrivare agli schermi, è importante che possano sperimentare con le mani, utilizzare colori e materiali diversi, sviluppando quelle capacità che si costruiscono attraverso l'esperienza diretta.

L'introduzione dello smartphone già a otto o nove anni e, più in generale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa prima delle scuole superiori possono infatti rischiare di compromettere alcune fasi dello sviluppo e limitare la creatività.

Il cervello attraversa diverse tappe di maturazione: intorno ai dieci anni presenta una particolare predisposizione all'apprendimento delle lingue, mentre durante l'adolescenza si sviluppano aree importanti per la gestione delle emozioni e la capacità di costruire il proprio pensiero.

«Nel processo di apprendimento – ha spiegato Saracco – sono fondamentali anche l'attenzione e il coinvolgimento. Non basta trasmettere informazioni: bisogna riuscire a interessare chi ascolta e lasciare spazio all'errore, che deve essere considerato uno strumento per capire dove correggere il proprio percorso. Anche il sonno ha un ruolo importante, perché permette al cervello di consolidare quanto appreso».

Alleati digitali. La nostra IA personale

Da qui il collegamento con l'intelligenza artificiale e il modo corretto di introdurla nella formazione. Nel suo libro, Alleati digitali. La nostra IA personale (Laterza), Saracco immagina un assistente digitale personale, che chiama Wilson, prendendo spunto dal pallone del film Cast Away.

Un compagno digitale da introdurre soltanto in seconda liceo, non per sostituire lo studente nei suoi ragionamenti, ma per aiutarlo ad approfondire, fare domande e trovare nuove risposte.

Del resto, gli strumenti a disposizione sono molto diversi rispetto a quelli di pochi anni fa. Dalle prime versioni di ChatGPT, definite da Saracco come una sorta di "pappagallo stocastico", si è passati a modelli sempre più capaci di affrontare ragionamenti complessi e analizzare problemi. E le possibilità non riguardano più soltanto i calcoli o le attività logiche: oggi l'intelligenza artificiale è in grado di cimentarsi anche in numerosi campi come la musica, la poesia e l'arte.

Durante l'incontro ha mostrato, ad esempio, il caso di software come Suno, capaci di riconoscere melodie anche semplicemente canticchiate e trasformarle in composizioni orchestrali. Lo stesso vale per la scrittura, con la possibilità di generare sonetti in stile shakespeariano, o per le arti figurative, dove è possibile rielaborare opere e stili artistici.

Professioni e futuro

Una capacità che apre interrogativi anche sul futuro delle professioni, secondo Saracco, le grandi aziende tecnologiche hanno investito risorse enormi nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e dovranno trovare il modo di recuperare questi investimenti. Tra le possibilità c'è anche quella di sostituire alcune figure professionali altamente qualificate con software disponibili a costi decisamente inferiori e utilizzabili senza interruzioni.

Questo non significa, però, che professioni come quella dell'ingegnere o dell'avvocato siano destinate a scomparire. Il punto è mantenere il controllo sulle attività svolte, conservando la responsabilità dei progetti e soprattutto la capacità di prendere le decisioni finali.

Un opportunità in crescita

Saracco si è soffermato anche sulla tutela dei dati personali. Oggi dispositivi indossabili, sensori e occhiali intelligenti (come quelli distrivuiti da Meta) possono raccogliere informazioni biometriche ed emotive, che rischiano di finire nelle mani di grandi gruppi tecnologici esteri. Per questo, secondo il presidente di Astiss, l'Europa deve lavorare per raggiungere una maggiore autonomia digitale, investendo in propri server, chip, modelli open source e sistemi alimentati da fonti rinnovabili.

Tra le proposte illustrate c'è quella di utilizzare modelli di intelligenza artificiale installati direttamente su workstation domestiche, con circa 80 miliardi di parametri, in modo da poter elaborare informazioni personali e legate alla propria attività senza doverle necessariamente condividere con piattaforme esterne.

Anche la scuola potrebbe trovare nell'intelligenza artificiale un valido supporto. Registrando le lezioni e mettendo a disposizione degli studenti i materiali didattici, questi strumenti potrebbero aiutarli a chiarire dubbi e approfondire gli argomenti anche al di fuori dell'orario scolastico. Allo stesso tempo, potrebbero offrire agli insegnanti nuove possibilità per capire quanto gli studenti siano attenti e coinvolti.