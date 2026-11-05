Asti si prepara alla magia delle feste di fine anno: presentato il programma del ventesimo "Magico Paese di Natale" [VIDEO]

La nuova edizione del Magico Paese di Natale, la manifestazione organizzata dall’Associazione culturale Generazione (recentemente costituitasi in Fondazione Generazione ETS), animerà piazza Alfieri dal 13 novembre al 20 dicembre con i tradizionali eventi anche a Govone e a San Damiano.

Ad Asti, in particolare, l'evento vedrà ancora una volta piazza Alfieri come sede di uno dei più grandi mercatini di Natale d'Europa con oltre 150 casette, tra artigianato, street food e giochi di luce, confermandosi la tappa più conviviale del percorso verso le feste di Natale. Le casette apriranno i battenti venerdì 13 novembre, dalle 15 alle 20, per poi proseguire nei weekend di novembre dalle 10 alle 20; a dicembre l'apertura si estenderà anche ai giorni infrasettimanali, con tre lunghe finestre – dal 3 all'8, dal 10 al 13 e dal 17 al 20 dicembre – sempre con orario continuato dalle 10 alle 20.

Anche quest'anno il Magico Paese di Natale sarà ospitato in piazza Alfieri

Durante la conferenza stampa svoltasi questa mattina nella sala consiliare di palazzo civico, riaperto al termine dei lavori di ristrutturazione, il sindaco Maurizio Rasero ha esordito sottolineando il valore strategico dell'iniziativa per la comunità e il turismo locale. «Nessuno avrebbe immaginato qualche anno fa che a fianco dei grandi numeri del Festival delle Sagre e del Palio si potesse inventare su questa città un'iniziativa con numeri paragonabili. L'edizione 2026 rappresenta un traguardo importante anche per la nostra città e testimonia la capacità di costruire, insieme agli organizzatori e agli operatori del territorio, un evento che unisce tradizione, promozione turistica e ricadute positive per il tessuto economico cittadino». Il sindaco ha poi ribadito la centralità del lavoro corale tra i territori di Langhe, Roero e Monferrato: «L'elemento vincente è l'aver superato la battaglia dei campanili, comprendendo che l'afflusso di visitatori genera benefici per l'intera regione».

Da sinistra l'assessore Origlia, il sindaco Rasero, il patron del Magico Paese di Natale Guelfo e la presidente della Fondazione Generazione Ercole

Successivamente, la presidente della Fondazione Generazione ETS, Lucia Ercole, ha messo in luce la portata etica e sociale dell'edizione del ventennale. «Quest'anno abbiamo voluto dare all'evento un tema guida centrale, ossia "il valore del tempo"». La presidente ha proseguito evidenziando l'importanza dell'accoglienza: «In un momento economico complesso per tutti, è fondamentale fermarsi un attimo, riscoprire il tempo per sé e per i propri cari, facendo rete con i commercianti e i cittadini per creare una vera atmosfera di festa».

Nel suo intervento, l'ideatore e patron della manifestazione Pier Paolo Guelfo ha dettagliato le novità organizzative e i piani di promozione sui mercati esteri. «Abbiamo scelto, quest'anno, di realizzare una campagna di comunicazione mirata sul Regno Unito, mappando una decina di aeroporti con voli diretti su Torino per attrarre visitatori internazionali». Guelfo ha poi illustrato le innovazioni allestite nel centro cittadino. «Per celebrare il ventennale abbiamo superato quota 150 casette e inserito quattro strutture dedicate interamente all'animazione per i bambini, arricchendo l'allestimento con quaranta barrique decorative e decine di abeti naturali».

Gli spettacoli in programma e gli eventi extra del ventennale

Il Magico Paese di Natale si aprirà con un doppio spettacolo, il 13 novembre, sia al Teatro Alfieri, sia in piazza San Secondo, alle 18.30, dove si sta allestendo anche l'albero di Natale. Qui Babbo Natale e i suoi elfi, insieme a sbandieratori e trampolieri, inaugureranno la manifestazione con l'evento musicale "Mille voci per Natale" insieme a 600 studenti delle scuole cittadine che si riuniranno in un grande coro per eseguire due brani natalizi diretti da Elena Di Giorgio della scuola Arca Sonora Voice Art Academy di Torino.

Per celebrare il ventesimo anniversario del Magico Paese di Natale, il sesto ad Asti, lunedì 7 dicembre si svolgerà in piazza San Secondo un concerto gospel gratuito con il Sunshine Gospel Choir. Si tratta del coro che nel 2024 ha conquistato il titolo di miglior coro gospel d'Europa al concorso How Sweet The Sound ospitato alla Royal Albert Hall di Londra.

Quest'anno il mercatino sarà animato da oltre 150 casette

L'assessore alle manifestazioni del Comune Riccardo Origlia ha concluso la presentazione tracciando il bilancio logistico e programmatico. «In questo mandato abbiamo messo a terra il nostro obiettivo fondamentale, che era quello di rendere Asti una città sempre più viva e accogliente». L'assessore ha poi rivendicato la scelta dell'ubicazione cittadina: «La scelta di collocare il cuore dell'evento in piazza Alfieri ha garantito un salto di qualità decisivo sul piano organizzativo e della fruibilità». Origlia ha infine rimarcato la volontà di offrire «una proposta turistica trasversale e integrata per le famiglie, capace di unire la tradizione dei mercatini con le mostre d'arte e le altre eccellenze del territorio».

Il Magico Paese di Natale sarà anche una manifestazione inclusiva con molte attenzioni verso le persone con disabilità uditive. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Istituto dei Sordi ETS, sul sito della manifestazione ci sarà una sezione dedicata con video in lingua dei segni e utili informazioni per visitare l'evento.

Gli altri appuntamenti diffusi sul territorio

Se Asti è sede del mercatino, Govone resta la tappa più fiabesca del percorso. Il paese si trasformerà per l'occasione nella residenza ufficiale di Babbo Natale e il Castello Reale, Patrimonio Unesco, accompagnerà i visitatori nelle sale storiche con un allestimento creato apposta per l’occasione. Lungo il viale che lo circonda, torneranno anche quest'anno le circa 50 casette in legno del Mercatino di Natale, aperte nei weekend di novembre e in alcune giornate infrasettimanali di dicembre, dalle 10 alle 19. Qui, si concentrerà l'offerta pensata soprattutto per le famiglie: la Scuola degli Elfi, dove i più piccoli imparano i segreti degli aiutanti di Babbo Natale e la Casa di Babbo Natale, tappa che negli anni ha reso Govone una delle mete più amate d'Italia per un Natale a misura di bambino. A San Damiano d'Asti, infine, il Presepe vivente animerà le vie del centro storico in tre giornate, il 6, l'8 e il 13 dicembre.

Asti, intanto si prepara ad accogliere altri importanti eventi e manifestazioni che offriranno ulteriori momenti di cultura e intrattenimento per cittadini e turisti. Dall'11 novembre Palazzo Mazzetti ospiterà la mostra di Alfons Mucha e nel fine settimana del 12 e 13 dicembre si svolgerà per le vie del centro la Fiera Nazionale del Tartufo.