Acqua nel sottopasso della Variante: «I lavori non sono ancora completati e sarà posizionato un ulteriore semaforo»

Non è di competenza del Comune la nuova Variante di Montegrosso d'Asti che collega l'Asti Mare e la strada provinciale di Val Tiglione e inaugurata pochi giorni fa; ma il sindaco Monica Masino risponde in prima persona ai cittadini dopo i disagi alla circolazione che si verificati a seguito delle pioggia e circa il funzionamento dei sistemi che si attivano in caso di emergenza. Diversi veicoli sono arrivati a ridosso del sottopasso, per trovarsi poi la via sbarrata e costretti a fare manovre per l'inversione a U. Sui social diversi commenti e la risposta del primo cittadino.

«Comprendo i vostri commenti: ieri il sensore che legge la piena si è bagnato e ha ricevuto l'input di azionare i sistemi di chiusura delle sbarre. Stanno facendo le modifiche del caso e, a breve, la Provincia installerà un ulteriore semaforo prima dell'imbocco dei due sensi di marcia della Variante - annuncia il sindaco Masino - Devo anche dire che ieri sera, per senso civico, il vicesindaco ed io abbiamo effettuato un sopralluogo, constatando che non c'era presenza di acqua, ma le sbarre abbassate: abbiamo subito segnalato la situazione all'impresa costruttrice». Il termine lavori è fissato al 10 dicembre, poi la competenza della Variante passerà alla Provincia di Asti.