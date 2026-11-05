Primi giorni in città del nuovo Questore di Asti che porta sulle spalle una lunga carriera investigativa

Prefetto, Sindaco, vertici dell'autorità giudiziaria e stamattina il presidente della Provincia: si sta concludendo il giro di saluti istituzionali del nuovo Questore di Asti, dottor Luigi Mitola che da lunedì ha preso la guida della Questura dopo il pensionamento della dottoressa Marina Di Donato.

Il suo primo atto da nuovo Questore è stato il momento di raccolta e preghiera a ricordo dei poliziotti che hanno sacrificato la propria vita per difendere la legalità e la sicurezza della comunità.



Romano di nascita e torinese d’adozione, 58 anni, il dottor Mitola ha una laurea in Giurisprudenza e una carriera quasi trentennale nella Polizia di Stato, iniziata nel 1995.

Nel suo percorso a Torino ha guidato importanti sezioni della Squadra Mobile, dell'Ufficio Volanti e denunce, fino a diventare Dirigente della Squadra Mobile e poi vicario del Questore, coordinando l'ordine pubblico per grandi eventi come il G7.

Nominato Dirigente Superiore nel 2025, prima dell'arrivo ad Asti ha diretto per qualche mese il Compartimento Polizia Ferroviaria della Lombardia.

Insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, conta numerosi riconoscimenti per le sue attività operative.

Avendo lavorato per quasi tutta la sua carriera a Torino, conosce la realtà di Asti anche se ha già voluto fare un giro, da solo, nel centro per rendersi conto di persona delle differenze con una metropoli come il capoluogo piemontese. «La trovo bellissima e con molte piazze che devo memorizzare» ha detto.

Dirigente che arriva da ruoli operativi ed investigativi, il dottor Mitola ha annunciato quello che è il suo modo di lavorare: «Calarmi nella realtà della città per essere utile alla cittadinanza. Non prometto miracoli ma di impegnarmi al massimo sì, portando qui la mia esperienza e l’attenzione che la comunità merita da chi, come i poliziotti, è votato al servizio».

Un pensiero lusinghiero lo ha dedicato sia a chi lo ha preceduto, sia al gruppo di giovani dirigenti in servizio. «Ho trovato una Questura che lavora bene e sicuramente agirò nel solco di quanto già tracciato da chi è venuto prima di me. Con collaboratori giovani e motivati, non si potrà che migliorare».

«Rispetto a Torino - ha ribadito - mi è stato riferito che qui non ci sono grandi problemi di ordine pubblico da gestire, ma esiste una criminalità diffusa che mina la sicurezza delle persone. Ritengo dunque che il controllo capillare del territorio consenta di incidere sulle dinamiche quotidiane della collettività sia per interventi efficaci quando i reati si compiono, sia per deterrenza».