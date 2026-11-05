Variazione di validità degli abbonamenti per la sosta durante il “Magico Paese di Natale”

Avviso
05 Novembre 2026 10:58:59
A seguito della chiusura di piazza Alfieri per il mercatino del “Magico Paese di Natale”, fino a giovedì 31 dicembre ci saranno variazioni di validità degli abbonamenti per la sosta.
Gli abbonamenti per la sosta a pagamento, annuali e mensili, con validità in zona Est, potranno essere utilizzati per sostare anche in piazza Campo del Palio e in tutta la zona Sud.
Inoltre, gli abbonamenti agevolati pendolari di piazza Campo del Palio possono essere utilizzati in tutta la zona Sud.
Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato: 7.30-19.30. Oppure visitare il sito e app AstiParcheggi.
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