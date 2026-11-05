Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Avviso

Variazione di validità degli abbonamenti per la sosta durante il “Magico Paese di Natale”

Le variazioni avranno validità fino al 31 dicembre

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

05 Novembre 2026 10:58:59

Variazione di validità degli abbonamenti per la sosta durante il “Magico Paese di Natale”

A seguito della chiusura di piazza Alfieri per il mercatino del “Magico Paese di Natale”, fino a giovedì 31 dicembre ci saranno variazioni di validità degli abbonamenti per la sosta.

Gli abbonamenti per la sosta a pagamento, annuali e mensili, con validità in zona Est, potranno essere utilizzati per sostare anche in piazza Campo del Palio e in tutta la zona Sud. 

Inoltre, gli abbonamenti agevolati pendolari di piazza Campo del Palio possono essere utilizzati in tutta la zona Sud. 

Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato: 7.30-19.30. Oppure visitare il sito e app AstiParcheggi.

 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133