"Essere genitori non è un mestiere": il percorso in tre appuntamenti dedicati alla genitorialità

Essere genitori significa trovarsi ogni giorno davanti a scelte, domande e situazioni nuove, spesso senza avere il tempo di fermarsi a riflettere. In un panorama in cui consigli, manuali ed esperti offrono continuamente indicazioni su come educare i figli, capire a chi dare ascolto non è sempre semplice.

Nasce “Essere genitori non è un mestiere”, un percorso gratuito in tre appuntamenti promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale della città di Asti, che avrà luogo lunedì 9, 23 e 30 novembre 2026, alle 17.30, nella sede dell'Università di Asti.

L'iniziativa propone alle famiglie uno momento di incontro e confronto sui temi dell'educazione e della genitorialità, utilizzando i libri come strumenti per approfondire, stimolare nuove domande e guardare alle relazioni familiari da prospettive diverse.

Il primo appuntamento sarà dedicato a una mappa per orientarsi tra le letture sull'educazione: una bibliografia ragionata per individuare i testi più significativi, trovare spunti utili e avvicinarsi anche agli argomenti più complessi senza la necessità di leggere tutto.

Il secondo incontro sarà invece un laboratorio sulla creatività, con i libri come punto di partenza. Attraverso attività e sperimentazioni, i partecipanti potranno allenare l'immaginazione e scoprire come questa possa diventare una risorsa importante nella relazione educativa e nel percorso di crescita di bambini e ragazzi.

A conclusione, lunedì 30 novembre, sarà Claudia de Lillo, che presenterà il suo nuovo libro Diario di una famiglia. L'autrice rifletterà, attraverso il racconto, sulle dinamiche quotidiane e sulle sfide della vita familiare.

A condurre i tre appuntamenti sarà Davide Ruffinengo, divulgatore e manager culturale, da oltre vent'anni impegnato a contatto con bambini, adolescenti, genitori e insegnanti. Guiderà il pubblico in un percorso tra libri, idee ed esperienze, senza giudizi e senza la pretesa di fornire ricette valide per tutti.

La genitorialità non è qualcosa che si impara una volta sola e basta, ma un'esperienza in continua evoluzione, nella quale anche una lettura, una domanda o il confronto con gli altri possono offrire nuove occasioni.

Il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore all'Istruzione Loretta Bologna invitano a partecipare tutte le famiglie con bambini e bambine nella fascia d'età 0-6 anni, sottolineando il valore di queste occasioni per la crescita di una comunità educante.

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno alle 17.30 nella sede dell'Università di Asti, nelle giornate di lunedì 9, 23 e 30 novembre 2026.