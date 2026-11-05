Asti, a palazzo civico visite guidate dopo la chiusura dei lavori di ristrutturazione

Ad Asti, terminati i lavori di ristrutturazione del municipio di piazza San Secondo, finanziati da fondi europei Fesr e da finanziamenti regionali bell'ambito del piano "Asti: Vino e Cultura", è tempo di scoprire il risultato degli interventi. La prima occasione per i cittadini sarà sabato 14 novembre in occasione delle Giornate di Valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura. Tramite la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, che ha seguito i cantieri di intervento, saranno organizzate visite guidate in Comune e un momento di confronto con i professionisti, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione.

Il cantiere portato avanti a palazzo civico, avviato nel 2023, ha interessato diversi ambiti dell’edificio, consentendo nella fase di progetto e in quella dei lavori un approfondimento significativo della conoscenza della storia e delle trasformazioni condotte nel tempo. Dopo la conclusione dei lavori e in attesa di restituire anche le sale del piano terra al pubblico a rinnovate funzioni (aprirà il nuovo ufficio dell'Atl), la Giornata di Valorizzazione, promossa dal Ministero della Cultura e coordinata dai funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, offrirà l’occasione per raccontare "i segreti del cantiere ultimato", ripercorrendolo dalle sue fasi iniziali agli sviluppi raggiunti nelle successive fasi di lavoro.

Sono previsti due momenti dedicati al pubblico: la visita accompagnerà i presenti attraverso gli ambienti del piano terra, lo scalone e le sale auliche del piano primo con una illustrazione dei lavori alla presenza delle istituzioni e dei professionisti che hanno operato negli interventi. La presentazione sarà l’occasione per ripercorrere la storia del palazzo, delle sue trasformazioni e delle sue relazioni urbane, conoscere il percorso dei restauri della facciata, degli interventi di consolidamento, e anche accostare alla storia “visibile” quella “non visibile”, emersa grazie agli scavi archeologici condotti nel corso dei lavori, con lo scopo mirato di approfondire la conoscenza dell’architettura originale e delle trasformazioni subite dall’edificio, dalla sua fondazione, alle successive modifiche planimetriche e in elevato.

Il racconto del cantiere sarà svolto in due turni, con inizio rispettivamente alle 09.30 e alle 10.30 e durata complessiva di ogni turno di circa 2 ore, includendo un momento comune - previsto alle 10.30 - alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei professionisti per l’illustrazione di foto e video. Data la capienza limitata della sala, la prenotazione per ciascun turno è obbligatoria e accolta fino a esaurimento posti, e da effettuarsi tramite invio mail a sabap-al.eventi@cultura.gov.it.

Durante l'evento ci saranno interventi del sindaco Maurizio Rasero con la partecipazione dei tecnici comunali (ing. Paolo Carantoni, dirigente dei Lavori Pubblici e dell'architetto Cristina Cirio), del Soprintendente Deneb Teresa Cesana, dell'architetto Francesca Lupo e del dottor Francesco Rubat Borel. Previsti i contributi a cura dell'architetto e progettista Giorgio Gilardetti, dell'ing. Cristian Baldini, della dottoressa Barbara Rinetti e da parte delle ditte che hanno operato sul posto, la “Fiammengo Federico”, “Ducale Restauro” e “Studio Marco Subbrizio”.