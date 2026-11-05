Inaugurati ad Asti i quattro progetti di cittadinanza attiva "Get Up"

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, Asti ha celebrato le cerimonie d'inaugurazione delle opere realizzate dai giovani coinvolti nei quattro progetti "Get Up DesTEENazione", sviluppati nel corso dell'anno scolastico 2025-2026. Gli interventi di riqualificazione, promossi attraverso percorsi di service learning comunitario, hanno visto la collaborazione diretta tra gli studenti e l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessora all'Istruzione Loretta Bologna.

Le attività sul territorio sono iniziate nella mattinata di venerdì presso l'Agenzia di Formazione Professionale "Casa di Carità Arti e Mestieri" di via Testa. Gli studenti del centro formativo hanno presentato il rinnovato cortile interno, dove sono stati realizzati un campo da calcio, un campo da basket e un'area picnic a ridosso delle Antiche Mura. Quest'ultima è stata completamente bonificata e valorizzata con panchine costruite direttamente nei laboratori della scuola. Nel raccontare il lavoro svolto, i giovani hanno evidenziato la volontà di offrire a tutti i compagni uno spazio curato e decoroso in cui favorire le relazioni sociali. La mattinata si è conclusa con l'inaugurazione del terreno di gioco tramite un mini-torneo e un momento di rinfresco.

Nel pomeriggio di venerdì, presso il Bosco dei Partigiani, l'attenzione si è spostata sui progetti curati dagli studenti dell'Istituto Alfieri e dell'Istituto Giobert. Il gruppo dell'Istituto Alfieri — che ha visto la partecipazione del Liceo Artistico, del Liceo Classico e dell'istituto professionale "Q. Sella" — ha curato il restauro dell'anfiteatro cittadino con interventi di pulizia, realizzando un murale ispirato al Palio e al mare e un gioco a terra destinato ai bambini della vicina scuola dell'infanzia "Il Boschetto", avvalendosi del contributo artistico di Matteo Bisaccia di EO Arte.

Contemporaneamente, gli allievi dell'Istituto Giobert hanno inaugurato un'area verde attrezzata con tavoli da picnic accessibili anche alle persone con disabilità motoria, posando targhe commemorative dedicate a personaggi storici locali emerse da una ricerca d'archivio guidata dal professor Ezio Claudio Pia e illustrando la gestione economica dell'intervento. L'evento è stato accompagnato dalla musica di un dj set e da un rinfresco allestito dall'AFP Colline Astigiane.

La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio di sabato al parco di Via Marello, dove il gruppo Get Up dell’AFP Colline Astigiane ha svelato un murale dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, realizzato anch'esso insieme all'artista Matteo Bisaccia. A completamento dell'opera visiva, i ragazzi hanno ideato il podcast "Il Filo rosso", contenente interviste ad esperti del settore, a cui è possibile accedere inquadrando il codice QR integrato all'interno del dipinto. Anche questa fase si è svolta in un clima festoso animato da musica e rinfresco curato dagli stessi studenti.

A margine dei vari momenti celebrativi, il sindaco Rasero ha espresso vivo apprezzamento per il concreto esempio di cittadinanza attiva dimostrato dai giovani nell'ideazione e nella posa in opera dei manufatti. L'assessora Bologna ha sottolineato l'importanza del percorso di dialogo con gli uffici comunali preposti, un'esperienza che ha permesso agli studenti di acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all'interno della vita cittadina.