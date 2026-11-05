Un astigiano al "Cards&Pop" di Bologna, la fiera delle mitiche carte da collezione e non solo

Un astigiano come "frontman" del "Cards&Pop" di Bologna, il grande evento dedicato al mondo delle mitiche "carte Pokemon" e non solo. Tra le figure di riferimento del grande evento di fine novembre a Bologna Fiere ci sarà infatti Diego Lano, astigiano, grande appassionato delle cards che ha reso del suo "gioco d'infanzia" un prezioso business.

Su YouTube è iconico il video di Logan Paul, famoso wrestler, che dopo avere speso 3,5 milioni di dollari in Carte Pokémon scopre che sono false. Non sappiamo se sia vero o una messinscena, sappiamo però che dal post Pandemia i giochi di carte collezionabili stanno vivendo anni d’oro. Parliamo di Magic: The Gathering, Pokemon Trading Card Game e Yu-Gi-Oh, oltre a molte altre. Il più antico è certamente Magic, nato nel 1993 da Richard Garfield e prodotto e distribuito in tutto il mondo dalla celebre Wizards of The Coast. Il più ricco è invece il brand dei Pokémon, che è anche la prima grande passione di Diego.

Vincitrice del premio “Best Gaming Licensed Property” ai Licensing Awards, Pokémon ha evidenziato un incremento delle vendite impressionante negli ultimi anni. Parliamo di più di 22 miliardi di carte del GCC Pokémon, tradotte in 13 lingue e distribuite in 77 paesi. Le carte dell’area perduta, come Giratina-V ASTRO, presentano un'aura tenebrosa che emana dall'illustrazione, Spada e Scudo - Origine Perduta si basa sul famoso videogioco Leggende Pokémon, solo per citarne alcune. A Bologna tra i protagonisti figurano TCG, Carte POkemon, Action Figure, Funko Pop, retrogames e stampe 3D.

Diego, quando nasce per te questo viaggio nel mondo delle carte collezionabili?

Inizia da bambino con la passione per le cards, in particolare per le carte Pokemon. Le adoravo. Cinque anni fa, assieme al mio migliore amico, è diventato un lavoro. Il negozio Adventures, in corso Dante, da tempo accoglie tanti appassionati e propone carte di diverse tipologie, oltre a giochi elettronici e gadget.

Cosa significa per te essere stato scelto tra gli organizzatori di Bologna "Cards&Pop"?

Una bella soddisfazione, sintomo che nel settore godo di un buon riconoscimento e ne sono orgoglioso. L'evento rappresenta un grande appuntamento per i collezionisti e si svolgerà l'ultimo fine settimana di novembre, dal 26, con fase clou sabato 28 e domenica 29. Sarò felice di accogliere tanti amici e sono certo ci saranno anche degli astigiani. Ci sarà un po' di tutto: carte Magic, Pokemon, retrogaming, eventi a corollario, insomma sarà una due giorni molto interessante per i puristi ma anche per chi non conosce da vicino il settore.

Il business delle card è un mondo incredibile: ci sono carte Pokemon che valgono cifre folli...

Ci sono collezioni private che assumono complessivamente valori importanti e impressionanti, le carte speciali hanno tantissimo mercato e valgono migliaia di euro, come del resto i pezzi unici da collezione, che possono anche valere milioni. Il mercato si svolge anche online ma è fondamentale il contatto con i clienti. Negozi, fiere, sono luoghi di ritrovo cruciali e si svolgono diverse trattative per scambi e acquisti tra collezionisti.

Sei stata l'anima fondamentale di AstiComics nei mesi scorsi. Questo evento tornerà?

Assolutamente sì. La prima edizione ha avuto alcune criticità ma fa parte del percorso di crescita e torneremo nel 2027 con la seconda edizione. Sarà un evento incentrato principalmente sulle famiglie e sui giovani, a portata della gente, come location abbiamo pensato al PalaBrumar al termine del campionato Orange, in tarda primavera. Accoglieremo tanti amici e sarà una grande festa, ne sono certo.

Le tue passioni sono piuttosto trasversali, e arrivano anche allo sport...

Già, sono al fianco dell'L&D Monferrato in Serie D capoclassifica e all'Hasta Antignano in Serie C1 di calcio a 5, che è in corsa per la promozione. Lo sport è fondamentale, mi sto impegnando per supportare la crescita del movimento in città. Una stagione intensa, ci sono i presupposti per far bene e divertirci.