Relazioni Italia-Cina: il Senatore Zhu Yuhua da Tomedo per promuovere il 'made in Italy'

Nei giorni scorsi ad Asti si è svolto un incontro istituzionale dedicato all’internazionalizzazione delle eccellenze produttive italiane e allo sviluppo di nuove opportunità commerciali con la Cina. L'evento, promosso e ospitato da Ronni Massetti — titolare di Massetti Comunicazione, promotore di Comunicazione & Connessioni e presidente dell’Associazione Turistica Tomedo APS —, ha visto la partecipazione di realtà imprenditoriali e rappresentanti istituzionali. Al centro del confronto c'è stata la sottoscrizione di un protocollo d’intesa volto a favorire nuovi canali di cooperazione economica, con un'attenzione specifica rivolta ai settori agroalimentare e vitivinicolo del territorio.

L'iniziativa ha visto l'intervento centrale del senatore Giuseppe Zhu Yuhua, figura di spicco nelle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi, che ha partecipato in videochiamata illustrando le linee guida del progetto di collaborazione. Al termine della sua presentazione, il senatore ha affidato il prosieguo dei lavori alla sua portavoce, l’architetto Grazia Canuto, responsabile valutatore delle Eccellenze Italiane per Assimpresa 4.0 e attiva nei progetti di promozione del Made in Italy. All'incontro ha preso parte anche Nicola Benedetto, presidente di Azzurra TV Italia.

Operativo da oltre trent’anni ai vertici di organizzazioni impegnate negli scambi italo-cinesi, Giuseppe Zhu Yuhua vanta un profilo di alto livello nel panorama istituzionale. Tra i suoi carichi principali figurano la presidenza dell’Associazione Cina-Italia di Shanghai (fondata nel 1992), la presidenza della Camera di Commercio dello Jiangxi in Italia e la vicepresidenza dell’Associazione per i rapporti con l’estero della provincia dello Jiangxi.

Nel corso dei lavori, quattro aziende locali hanno presentato direttamente i propri prodotti agli interlocutori asiatici, avviando un dialogo operativo sui mercati esteri. L’incontro si è infine concluso con la visione di un filmato dedicato alla storia di Asti, la cui proiezione ha riscosso un vivo entusiasmo e un notevole apprezzamento da parte della delegazione.