Asti, Azione e Futuro Nazionale criticano senza mezzi termini l'Aventino della minoranza in Consiglio comunale

Dopo le prime due serate del Consiglio comunale, nelle quali l'opposizione ha deciso di abbandonare i lavori dell'aula in segno di protesta, attuando un vero e propio "Aventino", pubblichiamo due interventi a firma del coordinatore provinciale di Azione, Mario Bovino, e del coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, Michele Iannotta.

Bovino (Azione): «Asti non è un teatrino, il Consiglio comunale nel caos è una vergogna per la città»

Guardando quanto accaduto durante la prima seduta del Consiglio Comunale dedicata all'approvazione del Bilancio di previsione, si prova solo grande amarezza. Anche se Azione, oggi, non siede tra i banchi dell'aula consiliare, come cittadini e come forza politica presente sul territorio non possiamo e non vogliamo far finta di niente. Da un lato assistiamo a una gestione della cosa pubblica caratterizzata da forzature e criticità procedurali; dall’altro vediamo andata in scena una triste sequenza di uscite di scena, polemiche e battute fuori luogo su temi cruciali per il futuro economico della città.

I soldi e la programmazione del Comune di Asti sono una cosa seria, non un palcoscenico. I cittadini di Asti, sia chi vive nel centro storico sia chi abita nelle frazioni e nei quartieri periferici, chiedono risposte concrete su temi prioritari: trasporti e servizi di prossimità, manutenzione delle strade, sicurezza e sviluppo locale. Non hanno certo tempo da perdere con i disprezzi politici e le rese dei conti di fine mandato. Asti merita serietà, trasparenza e un alto senso delle istituzioni. La nostra comunità ha un disperato bisogno di un’amministrazione che torni ad ascoltare davvero le persone e a risolvere i problemi reali della quotidianità, lasciando da parte i teatrini di palazzo.

Mario Bovino - Azione

Iannotta (Futuro Nazionale): «La sinistra astigiana è maestra delle 'Aventinate'. Nel 2027 Asti non dovrà finire in mano a chi scappa dal confronto»

L'ennesima fuga dall'aula della minoranza durante la seduta sul Bilancio di previsione dimostra in modo inequivocabile un fatto: la sinistra astigiana è ormai diventata maestra delle aventinate. Abbassare le serrande del confronto democratico a fronte della bocciatura di una semplice questione pregiudiziale non è una battaglia di principio, ma l'ennesima dimostrazione di una totale irresponsabilità istituzionale. Non ci troviamo di fronte a un episodio isolato ma a un modus operandi collaudato che la minoranza reitera da diverso tempo. Dalla vicenda della Banca di Asti fino a questa fondamentale seduta sul bilancio, la minoranza ha trasformato l'abbandono dell'aula in una prassi sistematica. Ogni volta che mancano le argomentazioni di merito sui numeri e sui progetti della città, la sinistra preferisce abbandonare i banchi e voltare le spalle agli astigiani.

È singolare e preoccupante che a guidare questa fuga d'aula in un momento delicato come l'approvazione del bilancio sia proprio chi aspira a candidarsi alla guida della città per il centro-sinistra nel 2027. Chi oggi scappa dal dibattito di fronte alla bocciatura di un'istanza procedurale, come pensa di poter amministrare la complessità del capoluogo nei prossimi anni? Futuro Nazionale sottolinea come la stabilità amministrativa, la manutenzione del territorio, la sicurezza e il sostegno alle imprese e alle famiglie astigiane non possano essere presi in ostaggio dalle tattiche d'aula della minoranza. Asti ha bisogno di serietà, stabilità e di una forte visione identitaria ancorata ai problemi reali della comunità. Nel 2027 la nostra città non potrà e non dovrà finire in mano a chi risponde alle dinamiche democratiche abbandonando il campo.

Come Futuro Nazionale saremo un argine fermo a questa politica del 'no a prescindere' e dello spettacolino mediatico: gli astigiani meritano istituzioni solide e rappresentanti che i problemi li affrontano, non che scappano dall'aula.

Michele Iannotta - Futuro Nazionale