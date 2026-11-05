Aventino bis in Consiglio, Miravalle accusa l'amministrazione di «bullismo istituzionale» prima di lasciare di nuovo l'aula con la minoranza

Mercoledì si è svolta la seconda serata di discussione, in Consiglio comunale, del bilancio di previsione 2027 e non è mancato un nuovo colpo di scena, questa volta un po' 'più telefonato' del precedente. Dopo il clamoroso abbandono dell'aula avvenuto il martedì sera, con la minoranza uscita in blocco in segno di protesta - salvo una sola eccezione - a seguito della bocciatura di una pregiudiziale sulla pratica di bilancio, il copione si è ripetuto. Da parte dei consiglieri della coalizione progressista di centrosinistra c'è stato un solo discorso accorato, un affondo contro la giunta guidata dal sindaco Maurizio Rasero, e poi di nuovo tutti fuori dall'aula.

A prendere la parola è stato il consigliere del Pd Michele Miravalle, candidato sindaco della coalizione progressista, che ha affronta subito il nodo dell'uscita di scena della sera precedente. «Quella di ieri è stata un'azione forte da parte nostra, è stata un'azione non premeditata e se qualcuno pensa che ci fosse dietro una macchinazione, si sbaglia di grosso, perché abbandonare i banchi del Consiglio comunale non è un'azione che si fa a cuor leggero» ha sottolineato il consigliere dem.

Il consigliere comunale Michele Miravalle (Pd)

Il capogruppo del Pd ha puntato il dito contro i metodi della maggioranza, definendo la condotta dell'amministrazione come «un atto di bullismo istituzionale». Nel suo intervento, Miravalle ha accusato il centrodestra di considerare l'opposizione e l'aula stessa come «un mero fastidio» e di aver trasformato la gestione della città in un'arena spartitoria: «Avete cambiato l'amministrare una città con una lotta di potere tra bande e avete deciso lì di indirizzare tutte le vostre energie».

Spiegando la decisione di lasciare nuovamente i banchi senza ulteriori interventi, Miravalle ha smontato, dal suo punto di vista, la corsa della giunta all'approvazione record del bilancio, arrivata a novembre come un «unicum in Italia» tra uffici sotto stress e scadenze affrettate. «Sappiate che chi arriva troppo presto alle feste non fa la figura del più bravo, fa la figura del più sfigato» ha poi aggiunto. Quindi la stoccata finale, affidata alle parole della celebre fiaba di Andersen per denunciare l'assenza di visione politica: «Il re è nudo, signori, e noi non possiamo che denunciare che il re è nudo e che non esiste nessuno strascico che coprirà questa nudità». Detto questo, i consiglieri di opposizione si sono alzati e sono usciti in blocco per la seconda volta.

In quest'atmosfera surreale è restato sui banchi della minoranza soltanto il consigliere Roberto Migliasso (Prendiamoci cura di Asti), già in corsa per le elezioni comunali del 2027 nella lista "Goria Sindaco" e, di fatto, anche in opposizione all'attuale opposizione. «Non ho modificato di un millimetro il mio intervento in base a quello che è successo» ha aggiunto Migliasso prima di vestire i panni di un ipotetico cittadino comune per analizzare i numeri del bilancio, concentrando la sua riflessione sulla solidità finanziaria dell'ente e sulla copertura delle spese.

Pur riconoscendo l'operato della giunta, l'ha incalzata sulle risorse. «Nessuno dice che non avete fatto le cose, anzi le avete fatte, ma continuo a sostenere e sosterrò sempre che avreste potuto farlo con maggiori risorse». Il suo ragionamento si è spostato quindi sulla necessità di un recupero crediti più incisivo e sul costante monitoraggio del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sostenendo che affidarsi a società specializzate potrebbe sbloccare somme ingenti da reinvestire sui servizi.

Il consigliere comunale Roberto Migliasso (Prendiamoci cura di Asti - Lista Goria]

Nel proseguo del suo solitario intervento, Migliasso ha toccato i punti nevralgici della vivibilità cittadina: ha chiesto aggiornamenti urgenti sul Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per ridurre il traffico, ha sollecitato valutazioni economiche comparative sui costi della Tari (tra sistema porta a porta e cassonetti verticali), proposto di coinvolgere le fondazioni bancarie per abbattere le rette degli asili nido e si è battuto per i negozi di vicinato della zona nord e delle frazioni rimasti esclusi dal distretto del commercio e dai suoi benefici.

Superando le logiche di schieramento, Migliasso ha quindi sottolineato che «su certi argomenti di discussione non esiste colore politico, divisione e postazione, ma esiste solamente il buon senso». Intanto, questa sera è in programma la seconda serata dedicata all'opposizione che, a quanto sembra, sarà però già dedicata alle repliche della maggioranza.