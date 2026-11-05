Palazzetto dello Sport, via libera al nuovo rifacimento del parquet danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua

La Giunta Rasero ha dato il via libera all'intervento di completo rifacimento del parquet del Palazzetto dello Sport di via Gerbi, il PalaMakhymo. L'opera, dal valore complessivo di 97.610 euro, si è resa indispensabile a seguito dei gravi danni provocati dalle recenti infiltrazioni d'acqua piovana avvenute nell'ultimo downburst del 9 settembre. L'intervento consentirà di superare la parziale inagibilità della struttura e ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza all'interno dell'impianto.

La vicenda ha avuto origine lo scorso 9 settembre, quando un violento nubifragio ha provocato un consistente riversamento d'acqua all'interno del palazzetto. Dopo i primi segnali di imbarcamento della superficie, la situazione è progressivamente peggiorata fino al 28 settembre, data in cui si è verificato il sollevamento improvviso di un'ampia porzione del campo da gioco e il distacco di vari elementi incollati, rendendo impossibile proseguire le attività.

Il piano di ripristino si articolerà attraverso un cantiere dedicato che prenderà il via con la dismissione della vecchia superficie danneggiata. I tecnici effettueranno un'accurata verifica dell'umidità dei locali prima di procedere alla fornitura e posa del nuovo parquet in legno. Il progetto si concluderà con la tracciatura delle linee regolamentari per pallacanestro, pallavolo e calcio a 5, oltre alla pulizia e risistemazione dell'area.

«Il Palazzetto dello Sport di via Gerbi rappresenta una struttura fondamentale per la vita sportiva della nostra città - commenta il sindaco di Asti Maurizio Rasero - È un impianto frequentato quotidianamente da numerose società sportive e utilizzato anche dalle scuole durante le ore mattutine. Dopo i danni causati dal violento nubifragio, era importante intervenire per ripristinare quanto prima una struttura così importante per la comunità. L’approvazione di questo intervento testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso gli impianti sportivi e verso tutti coloro che li frequentano».

L'importanza dell'intervento è stata rimarcata anche dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Stefania Morra: «A seguito delle infiltrazioni d’acqua, la pavimentazione ha riportato danni che, con il passare dei giorni, si sono rivelati più importanti di quanto inizialmente apparisse. La sicurezza degli utenti è naturalmente la nostra priorità e non era possibile consentire l’utilizzo di un campo da gioco in quelle condizioni. La disponibilità di spazi adeguati e sicuri è fondamentale per garantire la continuità dell’attività sportiva e formativa. Il nostro obiettivo è consentire a tutti questi utenti di tornare a utilizzare pienamente l’impianto, con una pavimentazione rinnovata e sicura».

Soddisfazione è stata espressa, infine, dal consigliere delegato allo Sport, Maurizio Limbordo, che ha aggiunto: «Questa struttura ospita ogni giorno tante società, atleti e giovani che praticano discipline diverse, ma è anche un punto di riferimento importante per le scuole, che utilizzano il palazzetto al mattino per le attività di educazione fisica. La disponibilità di spazi adeguati e sicuri è fondamentale per garantire la continuità dell’attività sportiva e formativa».