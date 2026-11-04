Un altro automobilista "bloccato" al parcheggio di via Natta

Non è la prima segnalazione che arriva in redazione sul funzionamento del parcheggio a pagamento di via Natta, sopratutto per quanto riguarda le casse esclusivamente digitali, che non prevedono l'uso di monete e banconote con il rischio di non vedere la barra di uscita alzarsi passati i minuti dati all'automobilista per regolare la sosta e uscire.

«Vorrei raccontare la mia disavventura di oggi pomeriggio nel parcheggio di via Natta ad Asti - scrive Luca Perosino - Sono rimasto bloccato all’interno del parcheggio poiché non ero a conoscenza del fatto che i nuovi parchimetri non accettano denaro contante, il che mi sembra francamente scandaloso.

Per mia fortuna un gentilissimo signore alla guida di un Suv grigio mi ha “liberato” usando la sua carta di credito. Concludo con questa considerazione: essere a tutti i costi innovativi e moderni non sempre è la scelta migliore e questo gli amministratori pubblici dovrebbero capirlo da soli, senza che qualcuno glielo faccia notare».