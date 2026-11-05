Alice e Napoleone aspettano il finale perfetto della loro storia

Con l’autunno la sezione di Asti dell'Enpa tira le fila di un’estate conclusa con grande fatica.

«Anche quest’anno i mesi estivi sono stati caratterizzati da abbandoni, randagismo, assenza di cure e le odiate catene che continuano ad essere usate per legare i cani nonostante il divieto della legge» - queste le parole di Patrizia Dalmasso, presidente dell’Enpa di Asti - durante l’attività svolta dai volontari è emerso come molti ignorano ancora la normativa a tutela degli animali e soprattutto come intervenire per aiutarli quando si presentano emergenze».

Per questa ragione con il mese di novembre l’Enpa ha dato inizio ad un importante progetto di sensibilizzazione in materia di tutela degli animali destinato sia ai bambini sia agli adulti.

Oggi, giovedì 5 novembre, presso la scuola primaria Umberto Cagni le classi quinte, coordinate dalla maestra Petrillo Doriana, incontreranno Patrizia Dalmasso e altri volontari dell’Enpa che consegneranno loro il materiale necessario per partecipare al concorso “Favole Sospese”; le classi che hanno aderito dovranno ultimare la fiaba intitolata “Alice e Napoleone alla ricerca del finale perfetto”.

Il finale più bello, che vincerà il concorso, verrà pubblicato e poi distribuito nel mese di aprile 2027 in occasione della premiazione.

La commissione che selezionerà il miglior finale della favola sarà costituita da Corrado Brignolo scrittore, da Morena Defendi, imprenditrice, e da tre piccoli “giudici” appassionati di lettura: Sophie Bertolotti, Lorenzo Valle e Vittoria Langella, di età compresa tra i 9 e i 12 anni.

Oltre alla scuola primaria “Umberto Cagni” hanno aderito al progetto anche le classi quarta e quinta della scuola primaria “Antonio Gramsci” con le maestre Angela Morra, Maria Pio e Carlotta Prebbenna nonché le classi quarta e quinta della scuola primaria “Oberdan”, con la maestra Erika Alchera e Alessandra Vigna.

Il progetto è stato possibile grazie all’ideatrice e illustratrice della favola Romina Mattina, maestra elementare, e al finanziamento dell’imprenditrice astigiana Morena Defendi.

Ma non è tutto. Il prossimo 27 novembre, grazie alla disponibilità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti che ha inserito il convegno nel proprio programma di formazione, si terrà presso l’Università di Asti un evento dedicato alla tutela degli animali sotto l’aspetto del diritto sostanziale e processuale.

Le modalità per partecipare al convegno saranno indicate sulla locandina che verrà diffusa prossimamente.