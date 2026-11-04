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Ad Asti corsi sub gratuiti per bambini e adulti: alla scoperta del mondo sommerso

L’associazione Ippocampo Sub propone per tutto novembre lezioni di primo livello alla Piscina Comunale

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

04 Novembre 2026 17:56:08

Ad Asti corsi sub gratuiti per bambini e adulti: alla scoperta del mondo sommerso

L'associazione Ippocampo Sub lancia un'iniziativa per avvicinare i più piccoli e gli adulti al mondo della subacquea, facendo scoprire il fascino dell'ambiente sommerso.

Per tutto il mese di novembre propone corsi subacquei di primo livello gratuiti alla Piscina Comunale di Asti.

Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì sera e saranno organizzate in due fasce orarie, a seconda dell'età dei partecipanti: i bambini potranno provare dalle 19.45 alle 20.30, mentre per gli adulti l'appuntamento sarà dalle 20.30 alle 21.30.

Un'opportunità per avvicinarsi ad una disciplina che permette di esplorare un ambiente affascinante e conoscere più da vicino il mondo sommerso, accompagnati da istruttori ed esperti del settore, con particolare attenzione alla sicurezza.

Per ricevere informazioni, conoscere i dettagli dei corsi o prenotare la propria partecipazione è possibile contattare direttamente i referenti dell'associazione Maurizio al 347 8050002 oppure Noemi al 348 5459563.

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