Canelli ed Alba ricordano l'alluvione del 1994 tra fiori posati nel fiume e convegno sulla protezione del territorio

Alba e Canelli non dimenticano l'alluvione che 32 anni segnò un momento drammatico per tutto il Sud del Piemonte, cambiando per sempre la geografia del territorio e quella virtuale dell'economia locale.

Quella maledetta notte fra il 4 e 5 novembre 1994 portò terrore e disperazione lungo tutta l'asta del Tanaro, seminando danni per miliardi di lire e aprendo una lunghissima stagione di ricostruzione e di messa in sicurezza dei territori attraversati che ancora non è terminata. Soprattutto, si portò via la vita di sessanta persone che, per vari motivi, vennero sopraffatti dall'ondata di piena.

Per fare memoria di questo evento e rendere omaggio alle vittime domani, giovedì 5 novembre alle 17,30, l'Amministrazione Comunale di Canelli organizza un breve ma sentito momento commemorativo. Sul ponte del Belbo in corso Libertà verrà gettato un mazzo di fiori dal ponte con un pensiero particolare alla coppia canellese che perse la vita nella cantina della loro casa, accompagnato dal suono delle sirene del sistema di allerta che ricorda, a sua volta, quanta strada è stata fatta in tema di prevenzione e Protezione Civile. Saranno presenti rappresentanti di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato, Forze dell'Ordine.

Ad Alba si parla di cambiamento climatico e territorio fra passato e futuro

Anche Alba non manca l'appuntamento con l'anniversario dell'alluvione, così come fa dal 1995 in avanti.

Sempre domani, giovedì 5 novembre, alle 09.30, il Teatro Sociale “G. Busca” ospiterà il convegno “Cambiamento climatico, Protezione civile e Territorio tra passato, presente e futuro”, promosso dal Comune di Alba per ricordare quanto accaduto e approfondire le sfide che attendono le comunità di fronte ai cambiamenti climatici e all’intensificarsi degli eventi estremi.

Il convegno intende offrire un’occasione di confronto tra competenze scientifiche, giuridiche e tecniche, ripercorrendo le esperienze maturate in oltre tre decenni e approfondendo le responsabilità e gli strumenti necessari per affrontare i rischi ambientali.

Il programma affronterà i diversi aspetti, a partire dal sistema delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, con l’intervento della professoressa Piera Vipiana, e dal ruolo della Protezione Civile regionale nella gestione delle emergenze, illustrato da Daniele Caffarengo. Laura Campigotto presenterà il Piano di protezione civile del Comune di Alba, mentre Gianluca Zanichelli approfondirà le attività dell’AIPO nella protezione idraulica del territorio piemontese. Jessica Maria Chicco si concentrerà sul contributo della geologia alla pianificazione d’emergenza e all’individuazione delle aree instabili; Marco Altamura affronterà le nuove sfide della Protezione civile in un contesto di cambiamento climatico e Francesca Munerol il tema della consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni, attraverso l’esperienza della COP dei Giovani. Chiuderà il ciclo degli interventi Andrea Carapellucci, con il punto di vista della Corte dei conti sulla gestione territoriale della prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico.

L’organizzazione scientifica dell’evento è a cura di Fondazione Cima, Centro di Competenza del Dipartimento di Protezione civile, Presidenza del Consiglio dei ministri.

La giornata proseguirà alle 18 con il tradizionale corteo commemorativo, con partenza dal Municipio e conclusione sul fiume Tanaro, dove sarà lanciata la corona in ricordo delle vittime dell’alluvione.