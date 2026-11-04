Massiccia presenza di agricoltori da tutta la regione: Astigiani in prima linea a Palazzo Lascaris

“L’agricoltura deve dare e deve avere futuro”. Con questo monito, settimana scorsa, ai piedi di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, ha preso forma il pacifico e dimostrativo sit-in Coldiretti, sostenuto dagli agricoltori piemontesi, giunti in gran numero per difendere il reddito del comparto e la salute dei cittadini. Tra loro, ha capeggiato in prima linea una nutrita partecipazione della delegazione astigiana guidata dalla Presidente Coldiretti Asti Monica Monticone e dal Direttore Giovanni Rosso.

Per l’occasione, l’intera via Alfieri si è colorata di giallo, quello pulsante del mondo agricolo Coldiretti che, a gran voce, è tornato a sventolare cartelli dal tenore di: “Carburante d’oro = futuro in cenere”, “Costi fuori controllo = no futuro per l’agricoltura”, “Dignità per il reddito degli agricoltori”, “Difendiamo il futuro dei nostri imprenditori”, “Tutela per la salute dei cittadini” e “No ai cibi ultraformulati nelle mense pubbliche”.

A ricevere la delegazione Coldiretti sono stati il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, tutti i capigruppo e, in collegamento da remoto, l’assessore regionale all’agricoltura Paolo Bongioanni. Dopo due abbondanti ore di mobilitazione pacifica, dal Consiglio Regionale sono giunte i primi e incoraggianti impegni per sostenere il settore. «Bene per i primi 13 milioni di euro promessi che andranno a contenere l’aumento del costo del gasolio agricolo e a sostenere il reimpianto dei noccioleti, ma le rassicurazioni ricevute sulle nostre istanze vanno anche oltre» ha commentato a caldo la Presidente Monticone. «Infatti, sul tavolo ci sono stati anche: la convocazione dei Tavoli Filiere, GDO e Verde; l’attuazione delle politiche contro i cibi ultraprocessati nelle mense pubbliche; la revisione delle tempistiche di adeguamento per le aziende zootecniche rispetto alle misure previste dal Piano regionale per la qualità dell’aria; l’alleggerimento della pressione degli oneri finanziari. Tante istanze che il Consiglio Regionale si è impegnato a soddisfare». In ultimo, ma non ultimo, anche, «il superamento dei limiti di cui al recente bando rivolto al comparto vitivinicolo, in quanto, lo stanziamento previsto è insufficiente e non risolve il problema».

Ricordando i 45mila ettari di vigneto piemontesi, il vice presidente Coldiretti Asti e vignaiolo Gianfranco Torelli ha aggiunto: «è grazie agli agricoltori se, oggi, buona parte del territorio può fregiarsi del riconoscimento di Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Unesco. Ma se il mondo agricolo va in crisi e le uve restano in vigna lasciando il posto al gerbido, allora sarà la fine. Dall’allarme sull’origine in etichetta, alla differenziazione tra vini-spumanti e bevande alcoliche, fino alla IGP Vermouth di Torino da prodursi solo con vini fatti in Piemonte e allo snellimento delle procedure per le assunzioni stagionali, ogni volta, da palazzo ci han dato ragione, ma non basta».

«Un vigneto, dalla potatura alla vendemmia, costa mediamente 12mila euro, ma sulla Barbera portiamo a casa solo il 50%» ha sottolineato il vignaiolo Marco Perfumo. «La situazione è diventata Insostenibile e la preoccupazione è alle stelle». «Se non fosse per la zootecnia di Razza Piemontese questi territori sarebbero abbandonati, senza turismo e senza la bellezza del paesaggio» ha aggiunto il vice presidente e allevatore Andrea Rabino. «Le fattrici si sono ridotte del 10% negli ultimi 5 anni. Ci portiamo dietro il caro carburanti e fertilizzanti, la difficoltà di reperire manodopera e di gestire la burocrazia». «In assenza di svolte concrete e decisive, come possiamo noi giovani credere ancora di poter lavorare in agricoltura investendo studi e denari sul futuro del comparto?» ha rimarcato Alessandro Caruso di Giovani Impresa Coldiretti Asti.

Infine, la chiosa del Direttore Rosso. «Non possiamo chiedere ai nostri produttori di produrre cibo di qualità, garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei cittadini, nonché di presidiare i territori, mentre i costi di produzione continuano a divorarne il reddito. Monitoreremo che quanto promesso durante il sit-in venga puntualmente e completamente attuato».