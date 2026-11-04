L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino ONAV, compie 75 anni e si interroga sul valore dell'enologia, il futuro e la cultura del vino.

L'occasione è un incontro in programma sabato 7 novembre dalle 15 nella sede dell'organizzazione, in piazzetta Piazza Santa Maria Nuova ad Asti.

"ONAV 75 anni di cultura del vino. Il vino, i consumi e la formazione tra passato, presente e futuro" è il titolo del convegno che sarà, spiegano dall'Onav «un' occasione per riflettere sul futuro del vino e sul suo ruolo nella società, partendo da 75 anni di impegno nella divulgazione della sua cultura: un traguardo che consacra Onav quale più antica istituzione di cultura del vino».

Al centro del confronto, l'evoluzione dei consumi e il contributo delle neuroscienze alla comprensione dell'esperienza di degustazione, con nuove prospettive per la formazione e la comunicazione del vino.

La partecipazione è libera ma i posti sono limitati: prenotazioni entro il 3 novembre a paola.lompi@onav.it o 0141 530313.