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ONAV compie 75 anni e si interroga sul valore dell'enologia

Appuntamento sabato 7 novembre dalle 15 con l'incontro nella sede dell'organizzazione

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

04 Novembre 2026 11:37:59

ONAV compie 75 anni e si interroga sul valore dell'enologia

L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino ONAV, compie 75 anni e si interroga sul valore dell'enologia, il futuro e la cultura del vino.

L'occasione è un incontro in programma sabato 7 novembre dalle 15 nella sede dell'organizzazione, in piazzetta Piazza Santa Maria Nuova ad Asti.

"ONAV 75 anni di cultura del vino. Il vino, i consumi e la formazione tra passato, presente e futuro" è il titolo del convegno che sarà, spiegano dall'Onav «un' occasione per riflettere sul futuro del vino e sul suo ruolo nella società, partendo da 75 anni di impegno nella divulgazione della sua cultura: un traguardo che consacra Onav quale più antica istituzione di cultura del vino».

Al centro del confronto, l'evoluzione dei consumi e il contributo delle neuroscienze alla comprensione dell'esperienza di degustazione, con nuove prospettive per la formazione e la comunicazione del vino.

La partecipazione è libera ma i posti sono limitati: prenotazioni entro il 3 novembre a paola.lompi@onav.it o 0141 530313.

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