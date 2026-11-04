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Volontariato

Cambio al vertice della Croce Verde di Mombercelli: Piero Oldano presidente

Da anni impegnato come volontario nell'associazione mombercellese, consigliere comunale e volontario anche del museo civico MUSarMO, prende il posto di Gabriele Marinilli, che ha assunto nuovi incarichi a livello piemontese, eletto consigliere nell'Anpas regionale

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

04 Novembre 2026 10:55:08

Cambio al vertice della Croce Verde di Mombercelli: Piero Oldano presidente

Il nuovo direttivo della Croce Verde di Mombercelli

Nuovo consiglio direttivo alla Croce Verde di Mombercelli, con un passaggio del testimone alla guida del gruppo. Nuovo presidente è Piero Oldano, da tempo impegnato come volontario nell'associazione, consigliere comunale e volontario anche del museo civico MUSarMO; prende il posto di Gabriele Marinilli, che ha assunto nuovi incarichi a livello piemontese, eletto consigliere nell'Anpas regionale. Completano il direttivo il vicepresidente Claudio Sosso, il tesoriere Paolo Declame, la segretaria Giulia Gagliardi, i consiglieri Gabriele Marinilli, Mirella Gonella, Marco Catalano, Mauro Cavanna, Anna Maria Scrimaglio.

Il nuovo presidente, nell'occasione, ringrazia il consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso del loro mandato, esprimendo la «volontà di proseguire il percorso intrapreso dall'associazione, dando continuità alle attività e ai progetti già avviati, nel segno dei valori di solidarietà, volontariato e servizio alla comunità che da sempre contraddistinguono la Croce Verde. Un percorso che il nuovo direttivo si impegna ad affrontare con spirito di collaborazione e responsabilità, nella certezza di poter contare sul prezioso supporto dei consiglieri, dei volontari e dei dipendenti, che ogni giorno contribuiscono con il proprio lavoro al funzionamento e alla crescita dell'associazione».

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