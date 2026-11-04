Consiglio comunale, alla prima serata di bilancio l'opposizione lascia l'aula dopo pochi minuti in segno di protesta

Buona la prima, anzi no. Se la prima serata di discussione sul bilancio di previsione del Comune di Asti fosse un film, sarebbe una commedia brillante, in cui metà del cast sparisce nei primi dieci minuti. Ma è quanto avvenuto ieri sera in aula, a Palazzo Civico: l'intera opposizione, tranne un consigliere, si è alzata ed è andata fuori dalla sala lasciando gli assessori e il sindaco a fare la loro parte davanti a parecchie sedie vuote, ad eccezione di quelle della maggioranza.
La replica dell'amministrazione è stata affidata alla dottoressa Giuliana Dabbene, vicesegretario generale vicario e dirigente del settore ragioneria. Dabbene ha premesso che l'emendamento è stato costruito insieme al collegio dei revisori, ma ha anche specificato che «l'invio a livello preventivo (al Ministero ndr) è una facoltà dell'ente e l'abbiamo sempre fatto». «Nel momento in cui siamo andati in piattaforma con gli schemi di bilancio, non era ancora possibile inviare la documentazione» ha poi aggiunto. Sarebbero però venute fuori alcune anomalie di cassa e con i revisori dei conti sarebbe stato definito un emendamento, quello contestato dalla minoranza, «nel quale non si parla di stanziamenti di competenza, ma solo di cassa - conclude la dirigente - Quindi, dal punto di vista tecnico, il parere sia mio sia dei revisori è favorevole e non ritengo che si debba tornare in giunta».
Un'argomentazione che non ha placato gli animi della minoranza, provocando l'immediata controreplica del consigliere Luciano Sutera (Pd). Quest'ultimo ha sottolineato con ironia il doppio standard applicato in aula: «Faccio presente che ad ogni emendamento che presentiamo noi ci vengono fatte le pulci su ogni punto, su ogni virgola». Rifiutando di firmare una cambiale in bianco sull'impianto contabile, Sutera ha incalzato la presidenza e i revisori, concludendo con la richiesta di spiegare «cosa stiamo andando a votare?».
Bocciata la pregiudiziale con 10 voti favorevoli e 18 contrari, è scattato l'Aventino con i consiglieri di minoranza che si sono alzati lasciando l'aula in segno di protesta. In una nota congiunta diffusa a margine dei lavori, i gruppi di minoranza hanno bollato la manovra come frettolosa e priva di visione, accusando il sindaco «di fare spallucce» di fronte alle rimostranze istituzionali e di comportarsi «da burattinaio del Consiglio».
«Un gesto prepotente, - osservano gli esponenti dell'opposizione - di mancato rispetto istituzionale e di svilimento del Consiglio comunale. Non possiamo accettare che le legittime domande delle opposizioni provochino “fastidio” e ricevano solo risposte di circostanza. Non è questo il modo con cui ci saremmo aspettati di discutere l’ultimo bilancio di previsione di questa amministrazione. È un finale triste per una città che ha decisamente bisogno di un cambiamento, dove prepotenza e interessi privati lascino spazio al rilancio della città». L'unico a rompere il fronte dei dissidenti è stato il consigliere Roberto Migliasso (AstiOltre/Lista Goria), rimasto seduto al suo posto.
L'Aventino non ha impedito, comunque, che l'assessora al bilancio Stefania Morra, che fra pochi giorni lascerà l'incarico per andare a ricoprire il ruolo di dirigente in Provincia, avviasse l'illustrazione della manovra da 126 milioni di euro evidenziando la scelta di non aumentare le tariffe comunali. Dopo tutti gli interventi degli assessori, a chiudere la serata ci ha pensato il sindaco Rasero con un lungo intervento, ringraziando il consigliere Migliasso per essere rimasto in aula e difendendo l'operato amministrativo davanti ai consiglieri di maggioranza. Questa sera l'aula, non si sa se alla presenza dei consiglieri di minoranza, tornerà a riunirsi per proseguire la discussione.