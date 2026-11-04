Consiglio comunale, alla prima serata di bilancio l'opposizione lascia l'aula dopo pochi minuti in segno di protesta

Buona la prima, anzi no. Se la prima serata di discussione sul bilancio di previsione del Comune di Asti fosse un film, sarebbe una commedia brillante, in cui metà del cast sparisce nei primi dieci minuti. Ma è quanto avvenuto ieri sera in aula, a Palazzo Civico: l'intera opposizione, tranne un consigliere, si è alzata ed è andata fuori dalla sala lasciando gli assessori e il sindaco a fare la loro parte davanti a parecchie sedie vuote, ad eccezione di quelle della maggioranza.

A cambiare, un po' a sorpresa, il copione della serata ci ha pensato il consigliere del Pd Michele Miravalle, che ha aperto la seduta presentando una questione pregiudiziale. In sintesi, il consigliere ha contestato l'iter a tappe forzate di un bilancio licenziato dalla giunta Rasero l'8 settembre e poi integrato, successivamente, con l'emendamento numero 3, nel quale si darebbe conto di una comunicazione del Ministero dell'Economia, successiva all'invio della documentazione sulla piattaforma ministeriale dedicata, e di «questioni legate alla previsioni di cassa che non vengono specificate». Di fronte a queste correzioni, Miravalle ha lanciato una proposta: «Non sarebbe più corretto che il documento torni in giunta dato che quell'emendamento, da come è scritto, sostituirebbe in toto il bilancio?»