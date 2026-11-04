Il McDonald's al centro commerciale di Nizza

La rete di Nizza si arricchisce con l'apertura del nuovo punto McDonald’s al centro commerciale “La Fornace” (il Gigante ndr), il terzo della provincia di Asti dopo i due presenti nel capoluogo. L'iniziativa porta sul territorio 35 nuove assunzioni, strutturate con formule di contratto flessibili pensate per conciliare le esigenze di studenti, giovani e famiglie. La gestione è affidata alla società Tribus Food di Jola Kote, che impiega più di 100 persone tra i tre ristoranti della provincia astigiana.

L'avvio dell'attività rappresenta la conclusione di un percorso di analisi del mercato nicese iniziato nel 2023, con i lavori di allestimento partiti alla fine dello scorso agosto.

Sulla novità è intervenuto il sindaco Simone Nosenzo, che ha sottolineato l'interesse dimostrato negli anni dal marchio verso la zona: «Sapevamo che da diversi anni il brand stava guardando a questo territorio e accogliamo con piacere la volontà di aprire qui. Siamo felici per i 35 nuovi posti di lavoro, che rappresentano un'opportunità sia per chi cerca un'occupazione part-time durante gli studi, sia per chi desidera un impiego full-time».