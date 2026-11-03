Bricco Falchet: una storia di visione, passione e ambizione internazionale

Dai vigneti delle colline del Monferrato una storia di visione, passione e ambizione internazionale, iniziata nei Paesi Bassi nel 2008. È la storia di Bricco Falchet. Paola Daniele e Tanno Vos sono manager nella stessa multinazionale. Da una relazione professionale nasce prima un legame personale, poi una passione condivisa per il vino e il territorio piemontese. Prima ancora di diventare produttori, organizzano piccoli eventi privati all'estero, raccontando il Piemonte, il Monferrato, i suoi paesaggi e i suoi vini. Scoprono così quanto un territorio profondamente radicato nella tradizione possa parlare anche a un pubblico internazionale. A un certo punto, però, raccontare il vino non basta più: vogliono creare il proprio. Nel settembre 2024 nasce così Bricco Falchet, a Mombercelli, nel cuore del Monferrato astigiano. Un progetto familiare e indipendente, costruito con la stessa visione strategica e la stessa attenzione ai dettagli che avevano caratterizzato le loro carriere precedenti, ma con una nuova ambizione: interpretare i vini piemontesi con uno stile contemporaneo, senza perdere il legame con le proprie origini.

Le competenze si completano. Tanno si dedica al lavoro in vigna, mentre insieme seguono strategia, posizionamento, comunicazione, relazioni e accoglienza. Paola, sommelier AIS e degustatrice ufficiale Ais Italia, contribuisce a definire l'identità delle etichette e a raccontare il legame tra i vini Bricco Falchet e il territorio piemontese. La cantina adotta un modello di cantina diffusa: una struttura indipendente e flessibile, che mette al centro la qualità e la selezione delle uve, il lavoro in vigna e la regia complessiva del progetto. Alle vigne di proprietà si affiancano collaborazioni selezionate per altre varietà. Il risultato è una collezione di cinque vini, ciascuno con una propria identità: Diamanterra, spumante Brut; Alidorè, Monferrato doc Bianco; Gaia, Piemonte doc rosato; Ilja, Barbera d'Asti docg, Loïs, Nizza docg.

Bricco Falchet accoglie gli ospiti su appuntamento, trasformando la degustazione in un'occasione per conoscere il territorio. Intanto, il progetto si confronta con il mondo del vino: dopo Rosso Barbera nel 2025 e nel 2026, partecipa alla Douja d'Or di Asti. A due anni dalla fondazione dell'azienda arriva il primo riconoscimento significativo dalla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso: tre delle quattro etichette presentate alla degustazione tecnica ottengono i Due Bicchieri. Nel 2026 si apre una nuova dimensione internazionale. A gennaio, al Boot Düsseldorf, i vini Bricco Falchet vengono scelti e serviti a importanti costruttori di yacht a vela e a motore, tra cui il celebre cantiere di nautica di lusso Nautor Swan. Ad aprile l'azienda mombercellese diventa Official Wine Partner di Nautor Swan, aprendo la stagione del calendario internazionale di ClubSwan Racing. I vini accompagnano le tappe della stagione velica, dalla Swan Bonifacio Challenge, dal 28 aprile al 2 maggio; la Swan Porto Rotondo Challenge, dal 19 al 23 maggio; la Swan Porto Rafael Challenge, dal 30 giugno al 4 luglio; e la Rolex Swan Cup a Porto Cervo, dal 14 al 19 settembre. La stagione per i ClubSwan 50 prosegue con il Campionato del Mondo a Napoli, dal 27 al 31 ottobre. Il percorso si estende anche ai grandi appuntamenti internazionali della nautica: i vini Bricco Falch sono presenti al Cannes Yachting Festival, dall'8 al 13 settembre, e al Monaco Yacht Show, dal 23 al 26 settembre. Un altro momento di rilievo è la Swan Dinner allo Yacht Club Costa Smeralda, dove vengono serviti a una platea internazionale di armatori e ospiti.

Proprio a Porto Rotondo, durante una serata dedicata alla presentazione dei vini agli armatori e alla proprietà, nasce Edo, un cocktail a base di Nizza Docg realizzato con Davide Pinto di Affini Torino. Nato per celebrare un'amicizia personale, il progetto unisce relazioni autentiche e promozione del territorio, raccontando una grande denominazione piemontese attraverso un linguaggio contemporaneo, capace di avvicinare anche un pubblico più giovane e appassionato di mixology. Il legame tra vino e vela non è soltanto una scelta di visibilità. In entrambi i mondi contano precisione, preparazione, lavoro di squadra e attenzione ai dettagli. È un terreno d'incontro tra due culture che condividono valori e sensibilità, offrendo al vino piemontese nuove occasioni per farsi conoscere nel mondo. Guardando al futuro, sono in programma due nuove etichette: Ti Prometto, Nizza Docg Riserva, e Timo, Nebbiolo Superiore, previste tra il 2027 e il 2028. Forse è proprio l'incontro tra radici profonde e sguardo internazionale a caratterizzare questo percorso: interpretare il territorio con rispetto e libertà creativa, aprendolo a contesti, relazioni e linguaggi nuovi. Un modo di fare vino che parte dal Piemonte, ma dialoga naturalmente con il mondo.