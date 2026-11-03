Montechiaro d'Asti, il campanile della chiesa di Santa Caterina candidato ai Luoghi del Cuore Fai

Nel cuore del Monferrato, il profilo di Montechiaro d'Asti è caratterizzato da uno dei suoi elementi più riconoscibili: il campanile della chiesa di Santa Caterina. La struttura settecentesca è al centro di una mobilitazione nell'ambito del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal Fai – Fondo per l'Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per sostenere la tutela e il recupero del patrimonio storico e paesaggistico italiano.

L'obiettivo è raggiungere almeno tremila voti entro il 15 dicembre 2026, soglia necessaria per poter presentare un progetto di recupero e concorrere all'assegnazione dei contributi Fai. I primi tre classificati a livello nazionale possono ottenere finanziamenti rispettivamente di 70 mila, 60 mila e 50 mila euro, mentre per gli altri luoghi che raggiungono la soglia prevista è possibile presentare un progetto, valutabile per un contributo fino a 50 mila euro.

La mobilitazione è già partita, anche attraverso le scuole e la raccolta di voti cartacei, ma c'è ancora molta strada da fare per raggiungere il traguardo. Un sostegno importante per un monumento che necessita di ulteriori interventi, nonostante sia già stato messo in sicurezza con una spesa di circa 10 mila euro.

Una storia che risale al Medioevo

Le prime attestazioni documentali relative a Montechiaro risalgono al 1270, quando il nucleo abitato si trasferì sul crinale della collina. Nel corso dei secoli anche la chiesa di Santa Caterina fu interessata da importanti ristrutturazioni, in particolare negli anni 1571, 1585 e 1635.

Accanto all'edificio religioso si innalza il campanile, costruito dalla municipalità in diverse fasi a partire dal 1758, come testimonia la data incisa sulla pietra. I lavori terminarono nel 1777 con la benedizione della caratteristica cupola in rame.

La struttura è stata messa in sicurezza, ma restano da realizzare importanti interventi di recupero. Il progetto di restauro è già stato redatto e presentato alla Soprintendenza e prevede anche un contributo della Cei pari al 70% della spesa. La quota restante dovrà essere reperita attraverso altre risorse: proprio in questo senso il finanziamento del FAI potrebbe rappresentare un aiuto significativo.

Attualmente il campanile non è visitabile all'interno, anche a causa delle scale in legno che non consentono l'accesso in sicurezza. Le campane sono state trasferite nella chiesa di San Bartolomeo, mentre Santa Caterina conserva al suo interno un pregevole organo settecentesco.

Il legame con la famiglia di Don Bosco

La chiesa di Santa Caterina custodisce anche una memoria legata alla storia di San Giovanni Bosco. Al fonte battesimale venne infatti battezzata Domenica Bossone, nonna materna del santo e madre di Margherita Occhiena, conosciuta come mamma Margherita. Quest'ultima, nata a Capriglio, fu una figura fondamentale nella vita del figlio e lo affiancò nei primi anni della sua opera a Valdocco, diventando la sua prima collaboratrice nella nascita della comunità salesiana. Il legame con Domenica Bossone aggiunge quindi un tassello importante alla ricostruzione delle origini familiari di Don Bosco. La casa in cui visse la donna è ancora individuabile in paese e nelle vicinanze abitano tuttora alcuni suoi discendenti.

Da Montechiaro a Buenos Aires: le radici della famiglia Bergoglio

Un altro legame storico conduce alla vicina chiesa di San Bartolomeo. I registri parrocchiali attestano che il 26 marzo 1857 vi fu battezzato Francesco Bergoglio, bisnonno paterno di Papa Francesco.

La testimonianza è documentata anche da una targa collocata all'esterno della chiesa, mentre il fonte battesimale è stato recuperato e conservato. La storia della famiglia Bergoglio è legata anche a una cascina piemontese del paese, dove alcuni dei suoi antenati vissero prima di emigrare. Nella casa sono state ritrovate persino alcune pianelle con il nome Francesco, una per ogni gradino della scala centrale.

Due storie familiari che si intrecciano a Montechiaro, mettendo in relazione il paese con le origini di San Giovanni Bosco e di Papa Francesco e offrendo spunti per una futura valorizzazione culturale e religiosa del territorio.

Un patrimonio da far conoscere

La presenza di diverse chiese e testimonianze storiche concentrate in un'area molto circoscritta rappresenta una risorsa per Montechiaro. A confermarlo è stata anche la recente visita di una delegazione del FAI, rimasta colpita dal patrimonio conservato nel paese. Si è parlato anche della possibilità di organizzare una giornata dedicata alla scoperta di questi luoghi.

Il campanile di Santa Caterina può diventare così il punto di partenza per far conoscere anche le altre testimonianze, comprese quelle legate alle famiglie di Don Bosco e Bergoglio. Ma il primo obiettivo resta raggiungere i tremila voti entro il 15 dicembre, per poter presentare il progetto e concorrere ai finanziamenti destinati al recupero.

Per sostenere il campanile nel censimento, si può votare online attraverso il sito ufficiale del FAI: Campanile della chiesa di Santa Caterina.