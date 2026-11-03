Alle porte di San Damiano la riqualificazione del Rondò dalla ristrutturazione della fontana alle asfaltature

Si lavora da parte dell'amministrazione comunale di San Damiano d'Asti per ulteriori migliorie alla zona del Rondò, porta di accesso alla città per chi proviene da Asti.«Abbiamo in progetto la riqualificazione della fontana del Rondò, simbolo di questa parte di San Damiano, e dell'area circostante - spiega il sindaco Davide Migliasso - La fontana da anni non eroga acqua, ma abbiamo dato incarico per un progetto di ristrutturazione». In questi giorni in corso anche lavori di asfaltatura al Rondò: «Asfaltature interessano l'area circostante la fontana, su via Asti e via Torino, e interventi di miglioria riguardano alcuni marciapiedi per migliorarne la percorribilità - aggiunge il primo cittadino - Riteniamo importanti tali interventi, perché il Rondò è un punto di ingresso della città e perché si tratta di una zona che si è molto riqualificata e che vede la presenza di importanti attività commerciali». Ma le asfaltature interesseranno anche altre strade comunali e provinciali: «Ogni anno stanziamo a bilancio spese per gli asfalti per migliorare sempre più il decoro urbano e la viabilità in funzione della sicurezza stradale - precisa il sindaco Migiasso - Il costo del carburante è aumentato e così anche quello per le asfaltature: interveniamo quindi in base alle priorità, ma portiamo sempre avanti tali interventi».

I campi da calcio

Progetti e interventi continui da parte dell'amministrazione comunale sandamianese anche sul fronte degli impianti sportivi. È stata rifatta la scritta sulle tribune del campo da calcio “Norino Fausone”: «Risaliva agli anni di costruzione; e già mesi fa, sempre nel settore riservato al pubblico, abbiamo sostituito i seggiolini - spiega il sindaco - Si tratta di una serie di migliorie nei nostri impianti sportivi e al campo calcio, con la squadra dello Spartak che milita in Eccellenza, dettate dalla nostra volontà di investire sempre molto nel mondo sportivo, poiché crediamo nello sport, abbiamo strutture e società importanti e possiamo così promuovere l'attività sportiva. Attendiamo ora la graduatoria del bando regionale per lo sport per la riqualificazione del campo da calcio “Don Truffa”: con un intervento da 100 mila euro saranno rifatti la pavimentazione e la recinzione e potenzieremo l'illuminazione pubblica circostante».